Six Candidats pour le COJO des Jeux d'Hiver 2030

Après le retrait de Martin Fourcade, six candidats se présentent pour diriger le Comité d'organisation des Jeux olympiques d'hiver Alpes 2030. Parmi eux, Gérard Holtz, Vincent Jay, Nathalie Péchalat, Edgar Grospiron, Jean-Luc Crétier et Marie Martinod. Le choix final sera annoncé lors du lancement du COJO le 18 février.

Le renoncement de Martin Fourcade a quelque peu chamboulé les plans et instauré un moment de flottement, mais le feuilleton devrait prendre fin rapidement. Et le projet d'être lancé avec un léger retard, après ce faux-départ. Selon les informations de RMC Sport , ils sont désormais six candidats en lice pour prendre la tête du Comité d’organisation des Jeux olympiques d’hiver Alpes 2030 .

\Selon plusieurs sources contactées par RMC, l’ancien présentateur vedette de France Télévisions Gérard Holtz est bien présent dans cette liste. Le président du COJO annoncé le 18 février. Les cinq autres candidats à postuler sont le biathlète Vincent Jay, champion olympique en 2010, la danseuse sur glace Nathalie Péchalat, ancienne présidente de la Fédération des sports de glace, Edgar Grospiron, médaillé d’or en ski de bosses aux JO d’Albertville (1996), le champion olympique de descente en 1998, Jean-Luc Crétier et enfin Marie Martinod, médaillée d’argent des Jeux 2014 et 2018 en ski acrobatique. Un autre nom cité dans la presse a décliné: le secrétaire général de la Fédération internationale de ski Michel Vion a indiqué mardi qu'il n'était 'pas candidat' et 'pas disponible' pour présider le futur Cojo. \Tous les candidats présélectionnés seront auditionnés dans les prochains jours par les différentes parties en charge de ce dossier. Leur profil sera ensuite envoyé à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP). L'objectif reste d'annoncer le futur président (ou présidente - ou un possible duo) lors du lancement du COJOP le 18 février à l'OL Vallée





Jeux Olympiques COJO Alpes 2030

