Six ans de passion pour Jérôme et Lucile : du speed dating à la vie de famille

Découvrez comment Jérôme et Lucile, rencontrés dans l'émission L'Amour est dans le pré, ont transformé un court entretien de dix minutes en une vie commune riche en enfants et en émotions.

L'histoire de Jérôme et Lucile commence de manière presque cinématographique, sous le regard attentif des caméras de M6 lors de la saison 15 de l'émission L'Amour est dans le pré.

Tout s'est joué en un instant, ou plus précisément en dix petites minutes. C'est le temps imparti lors du speed dating pour créer un lien, susciter l'intérêt et convaincre l'autre que l'aventure en valait la peine. Pour ces deux tourtereaux, l'étincelle a été immédiate et fulgurante. Lucile a su, avec naturel et détermination, conquérir le cœur de l'agriculteur, malgré la présence d'autres prétendantes.

Ce coup de foudre, capturé pour l'éternité à l'écran, a marqué le point de départ d'une aventure humaine et sentimentale qui ne s'est jamais interrompue depuis 2020. Le pari fou de Jérôme, qui avait choisi de confier son destin amoureux à un programme télévisé, s'est révélé être l'une des décisions les plus gratifiantes de sa vie, transformant radicalement son quotidien et sa vision du futur.

Aujourd'hui, six ans plus tard, le couple dresse un bilan empreint de nostalgie et de gratitude. Ce qui n'était au départ qu'un échange rapide est devenu une existence partagée, bâtie sur des fondations solides et un amour sincère. Ensemble, ils ont non seulement géré l'exploitation agricole, mais ils ont surtout agrandi leur foyer avec une rapidité et une passion débordantes. Le couple a accueilli trois enfants : Capucine, Adonis, et plus récemment Lily-Rose, arrivée dans la tribu en novembre 2025.

La transition vers une vie de famille nombreuse n'a pas été sans défis. Lucile a partagé avec transparence sur les réseaux sociaux la fatigue intense que représente l'éducation de trois jeunes enfants tout en maintenant l'activité professionnelle à la ferme. Elle évoque un quotidien rythmé par le travail, les marchés et les besoins constants des petits, admettant que la fatigue est omniprésente, bien qu'elle semble désormais plus facile à apprivoiser avec l'expérience acquise au fil des naissances.

Loin de vouloir projeter l'image d'une vie parfaite et sans nuages, Jérôme et Lucile utilisent leur plateforme Instagram pour dévoiler l'envers du décor. Ils n'hésitent pas à parler du chaos quotidien et des moments de crise qui peuvent secouer n'importe quel couple, même le plus soudé. Lucile a d'ailleurs confié que leur vie était imparfaite, refusant ainsi le piège des clichés souvent trop lisses des réseaux sociaux.

Cette honnêteté renforce paradoxalement le lien qu'ils entretiennent avec leur communauté, qui suit leur évolution avec une tendresse particulière. En revenant sur leurs débuts, Lucile souligne l'incroyable trajectoire qu'ils ont parcourue : passer de dix minutes de présentation à une vie entière remplie d'amour et de responsabilités.

Malgré les épreuves et l'épuisement passager, le couple affirme avec conviction qu'ils ont eu raison de croire en ce coup de foudre initial, prouvant que le destin peut parfois s'inviter dans le cadre rigide d'un tournage télévisé pour créer une famille heureuse





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