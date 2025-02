Six Ans Après, la Justice Bordelaise Refuse de Reconnaître la Responsabilité des Forces de l'Ordre dans la Mutilation d'Antoine Boudinet

Une grenade lacrymogène assourdissante lancée par les forces de l'ordre lors d'une manifestation des gilets jaunes à Bordeaux a coûté à Antoine Boudinet, 27 ans, sa main droite en décembre 2018. Malgré sa plainte pour « mutilation volontaire », la justice bordelaise a confirmé le non-lieu, suscitant la colère de son avocat.

Antoine Boudinet, 27 ans, a perdu sa main droite le 8 décembre 2018 lors d'une manifestation à Bordeaux. Durant les échauffourées entre manifestants et forces de l'ordre, il a ramassé une grenade lacrymogène assourdissante GLI-F4, qui a explosé et lui a arraché la main. Six ans après cet événement tragique, Antoine Boudinet, originaire de Bayonne, poursuit sa quête de justice.

Il a déposé plainte pour « mutilation volontaire » contre les forces de l'ordre, mais malgré des investigations menées par l'IGPN (police des polices), le parquet général de Bordeaux a classé sans suite son dossier. Le parquet a ouvert une information judiciaire qui a également abouti à un non-lieu confirmé en 2022 par la cour d'appel de Bordeaux. Me Jean-François Blanco, l'avocat d'Antoine Boudinet, a exprimé sa profonde déception face à cette décision. Il estime que la justice bordelaise valide ainsi la violence brutale et illégitime des forces de l'ordre contre les militants du climat et les gilets jaunes. Il déplore le fait que l'enquête n'ait pas permis d'identifier les auteurs des lancers de grenades, qui ont causé des blessures graves à Antoine Boudinet. Me Blanco précise que son client envisage de faire appel à la Cour de cassation afin de poursuivre sa lutte pour obtenir justice. Antoine Boudinet, devenu un symbole de la lutte contre les violences policières, avait été élu conseiller municipal de Bordeaux en 2019 aux côtés de Philippe Poutou (NPA). Il a démissionné de son mandat en décembre 2021, mais reste engagé dans la défense des droits des citoyens contre les abus de la police





sudouest

