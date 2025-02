Situation Financière de Verniolle: Amélioration Continue Mais Fragilité Persistante

Analyse des finances de la commune de Verniolle entre 2021 et 2023. La DGFIP constate une amélioration globale, mais la situation reste fragile. L'autofinancement augmente, les recettes de fonctionnement augmentent constamment, tandis que les dépenses, notamment de chauffage et de services, connaissent une hausse importante. La dette reste élevée, soulignant la nécessité de poursuivre la maîtrise des dépenses et l'augmentation des recettes.

Madame Terré, représentant de la Direction générale des finances publiques ( DGFIP ), a présenté lors du dernier conseil municipal une analyse des finances de la commune de Verniolle entre 2021 et 2023. La DGFIP estime que la situation financière globale de la commune s'améliore, mais reste encore fragile. La capacité d'autofinancement de la commune a progressé de 9 % entre 2021 et 2023.

Les recettes de fonctionnement augmentent de manière constante (+ 15,2 % sur la période étudiée), atteignant 968 €/habitant. Si cette valeur reste inférieure à la moyenne départementale (1 086 €/habitant), elle témoigne d'une tendance positive. Les revenus générés par l'exploitation du domaine et des services publics, tels que les revenus locatifs, les recettes de cantine, les livraisons de repas et les frais facturés au budget annexe (restaurant clients), ont enregistré une augmentation significative, dépassant largement les niveaux habituellement observés.Les ressources fiscales de la commune ont également connu une hausse notable, atteignant aujourd'hui 470 €/habitant, malgré un niveau inférieur à la moyenne départementale (600 €/habitant). En parallèle, les dépenses de fonctionnement ont également évolué, s'élevant à 810 €/habitant en 2023. Cette augmentation de 39 % est notamment imputable aux frais de chauffage (+ 79 %) et aux prestations de service (assistance technique des logiciels de cantine, nettoyage, optimisation des données fiscales et audit de la restauration). La dette de la commune, évaluée à 3 158 K€ fin 2023, est en baisse depuis 2021 grâce à l'absence de recours à l'emprunt. Néanmoins, elle reste élevée par rapport aux collectivités de même taille (1 347 €/habitant pour la commune contre 791 €/habitant en moyenne départementale). Madame Terré souligne l'importance de continuer à maîtriser les charges de fonctionnement tout en augmentant les recettes afin de renforcer l'autofinancement. Elle ajoute que l'endettement reste un obstacle important aux capacités d'investissement de la commune. Un conseiller municipal met en garde contre la nécessité de ne pas faire de promesses irréalistes compte tenu de la situation financière actuelle





