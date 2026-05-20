Sismique Pérou : 20 blessés légers et des dégâts limités malgré un séisme de magnitude 6,1

Le séisme en Pérou, qui a eu lieu le mardi 4 mai, a été assez violent avec des vagues et des répliques, mais les conséquences ont généralement été limitées. Bien que la côte sud du pays ait été secouée, il n'y a eu que des blessés légers et un peu de dégâts matériels.

Le séisme en Pérou a eu lieu le mardi 4 mai avec une épaisseur de 81 km. Il a secoué la côte sud du pays et a fait une vingtaine de blessés légers, mais les dégâts matériels ont été limités.

Idem pour les policiers, les universités et les routes. Un pavillon s'est effondré dans un ancien cimetière, des restes osseux ont été mis au jour. Il s'est produit à 12h57, une réplique de magnitude 4,1 s'est produite à 17h18. Cela s'est produit sur la ceinture de feu du Pacifique.

Chaque année, plusieurs séismes d'une magnitude supérieure à 4,0 secousent le Pérou. Le séisme de mardi est le premier de l'année à dépasser une magnitude de 6





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