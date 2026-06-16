Sirops de menthe trop verts : un colorant artificiel suspecté de causer des problèmes de santé

L'application Yuka a dénoncé la présence d'un colorant artificiel dans les sirops de menthe, qui peut altérer le fonctionnement des cellules et augmenter le risque de dépassement de la dose journalière admissible chez les enfants. Les industriels ont habitué les consommateurs à avoir du sirop de menthe vert, mais ce colorant peut ne pas être bon pour la santé.

Les sirops de menthe sont trop verts et ça peut avoir des conséquences sur votre santé (et encore plus chez les enfants). L'application Yuka dénonce la présence d'un colorant dangereux pour la santé dans les sirops de menthe .

Cette substance a pour intérêt... de rendre le sirop très vert. alors qu’il fait bien chaud dehors, on voit déjà des glaçons dans un liquide de couleur verte. Cela va de soi aussi dans les rayons des supermarchés ou quand on regarde une pub à laCar le sirop de menthe sans un colorant artificiel,, dénonce la présence du bleu brillant dans les sirops de menthe, dans une campagne lancée ce mardi 16 juin 2026.

Le cadmium contamine de nombreux aliments des Français : pain, céréales… où en retrouve-t-on le plus ?qu’elle pensait qu’il serait assez facile de « remplacer le colorant ». Avant de découvrir qu’il y avait un « gros blocage sur le sirop de menthe », là où pour certains produits, « lesPourquoi est-il alors si difficile de se passer de cette substance pour le sirop de menthe ?

C’est parce qu’il faut du vert pour cette boisson,Les industriels disent que les consommateurs veulent du sirop vert. Mais ce sont les industriels qui ont habitué les consommateurs à avoir du sirop de menthe vert. Ils retournent la culpabilité.65 % des sirops de menthe commercialisés en France »Sauf que si le vert, c’est beau dans le verre, ce n’est pas forcément bon.

Ce colorant artificiel est « suspecté de Quand bien même il n’en serait pas la cause principale, « c’est toujours multifactoriel », insiste Julie Chapon. Par ailleurs, il est estimé que l’E133 a(qui altère le fonctionnement des cellules), pointe Yuka. Ce risque est d’autant plus préoccupant qu’en Europe, les enfants, grands consommateurs de produits contenant ce colorant, ont un risque de dépassement de la dose journalière admissible (DJA), selon l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA)





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