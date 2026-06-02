Simon Porte Jacquemus Collaborates with Nike and the French National Team for a Football-Inspired Collection

Simon Porte Jacquemus, créateur de mode, a collaboré avec l'équipe de France et Nike pour une collection de vêtements qui célèbrent l'histoire et l'élégance du football français. La collection, inspirée par une veste de survêtement vintage de Simon Porte Jacquemus, est composée de vêtements en bleu, blanc et rouge, ainsi que du drapeau tricolore, du coq et la signature du créateur. Les rayures sont également présentes sur certains modèles, évoquant le football des années 1990.

Simon Porte Jacquemus , créateur de mode, a collaboré avec l'équipe de France et Nike pour une collection de vêtements qui célèbrent l'histoire et l'élégance du football français.

La collection, inspirée par une veste de survêtement vintage de Simon Porte Jacquemus, est composée de vêtements en bleu, blanc et rouge, ainsi que du drapeau tricolore, du coq et la signature du créateur. Les rayures sont également présentes sur certains modèles, évoquant le football des années 1990. Simon Porte Jacquemus a déclaré qu'il est très excité à travailler avec l'équipe de France et espère vivre des moments inoubliables avec Kylian Mbappé et ses coéquipiers.

La collection sera présentée aux Bleus avant le tournoi, afin qu'ils puissent les représenter avec une allure à la hauteur de leurs ambitions





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