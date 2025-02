Silver Economie: Au-delà des Technologies

Ce texte explore la Silver économie, une filière qui vise à améliorer la vie des seniors. L'auteur met en garde contre la tendance à réduire cette filière à l'apport technologique, soulignant l'importance des solutions humaines et sociales.

Silver économie facilite la vie des seniors, des transports à la vie quotidienne . Pour notre chroniqueur Serge Guérin, réduire cette filière à l'apport des technologies est une erreur d'appréciation. Ce que l'on nomme la 'silver économie' est une filière lancée en 2013 par l'État pour structurer les entreprises, petites et grandes, qui proposent des solutions destinées à des publics âgés.

Il peut s'agir de services qui facilitent le transport des seniors ou assurent l'adaptation des logements mais aussi, bien sûr, l'ensemble des services à domicile. La silver économie concerne également la création d'objets destinés à la vie quotidienne des seniors, qu'ils vivent à domicile, en résidence ou en établissement. Cela va des prises électriques plus visibles à des meubles de cuisine plus accessibles, en passant par un simple ouvre-bouteille commode à prendre en main. \Une grande partie de ceux qui inventent des solutions pour faciliter la vie des aînés ne jurent que par le digital ou l'intelligence artificielle … Si le numérique s'avère parfois source de perte de temps et peu utile, certaines nouveautés sont heureusement très pertinentes. Je pense à ces systèmes qui permettent d'adresser très facilement à un parent des photos et des messages publiés par toute la famille, ou encore les applications qui alertent instantanément si un incident arrive à une personne âgée fragilisée. Toutefois, les solutions gagnantes ne s'appuient pas nécessairement sur la technologie. Celles-ci concernent le 'tricotage' de liens, le soutien au logement adapté, l'aide à la mobilité… Après tout, favoriser la création de jardins partagés, où toutes les générations se retrouvent, ou lancer des habitats partagés permettant à des résidents jeunes, des familles et des adultes plus âgés de vivre en bonne harmonie, contribuent aussi à améliorer le quotidien de la 'silver génération'





