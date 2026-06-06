Silo de la commune d'Ormes, près d'Orléans, reprend du service avec l'entreprise Pissier

Après dix ans d'inactivité, ce silo de la commune d'Ormes, près d'Orléans, reprend du service grâce à l'entreprise Pissier, nouveau propriétaire du site. L'inauguration s'est notamment déroulée en présence de François Bonneau, président de la Région Centre-Val de Loire, Hervé Brulé, directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) Centre-Val de Loire, et Laurent Quelet, directeur régional de SNCF Réseau.

Après dix ans d'inactivité, ce silo de la commune d' Ormes , près d' Orléans , reprend du service grâce à l'entreprise Pissier, nouveau propriétaire du site. L'inauguration s'est notamment déroulée en présence de François Bonneau, président de la Région Centre-Val de Loire, Hervé Brulé, directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ( DREAL ) Centre-Val de Loire, et Laurent Quelet, directeur régional de SNCF Réseau.

Grâce à un important réseau de lignes de fret, permettant de desservir au plus près des silos, l'entreprise familiale Pissier a décidé de. L'Installation terminale embranchée (ITE) – voie ferrée implantée au sein d'une entreprise et raccordée au réseau national – de la ligne fret Les Aubrais-Orgères, a été inaugurée, ce mercredi 13 mai 2026, avec la création en 1942 est actuellement dirigée par la troisième génération (trois frères et soeurs).

Sa mission : 'accompagner les professionnels de la terre, pour les aider à produire d'une façon performante et durable, en leur apportant des solutions personnalisées'. Fortement implantée sur le Loir-et-Cher et le nord du Cher, l'entreprise Pissier compte au total plus d'une dizaine de sites, ainsi que 95 collaborateurs. Elle totalise aussi 100 000 tonnes de capacité de stockage. En 2025, elle aura réalisé 67M€ de chiffre d'affaires.

On va fournir les intrants, les semences, les produits de protection des plantes, le conseil et la fertilisation, de façon à ce qu'ils puissent produire dans les règles et dans les normes. On a aussi une deuxième activité qui est la collecte des céréales. Les agriculteurs produisent du blé, du blé dur, du maïs, et les livrent dans des silos comme celui que nous avons ici.

Nous, on met aux normes les marchandises, on les stocke et on fournit les industriels tout au long de l'année. Elle est d'ailleurs engagée dans une filière appelée 'Le blé responsable France' avec Panzani.

'C'est un cahier des charges exigeant qui permet de garantir à l'ensemble des consommateurs, un blé dur qui a été produit selon des règles strictes', explique-t-il. La collecte de blé meunier permet de produire 50 millions de baguettes, la collecte de blé dur c'est 10 millions de paquets de pâtes d'un kilo et la commercialisation de l'orge dans les brasseries, c'est 90 millions de litres de bière. Le silo fait partie du paysage de la commune depuis 1950.

Il a vécu avec une succession de coopératives et en 2020-2021, il a été exploité par Axéréal qui a décidé de se séparer d'une centaine de silos sur près de 400, dont celui-là. La Ville d'Ormes (1850 hectares et 2/3 de terre agricole) est propriétaire du site depuis 2009 après l'avoir racheté à la sucrerie d'Artenay qui voulait justement tout vendre.

C'est pour qu'il continue à vivre que la Ville a lancé un appel d'offres, justement remporté par l'entreprise Pissier qui, lorsqu'elle l'a reprise en 2022, a pu s'étendre et 'Du foutage de gueule' : furieux contre les aides aux carburants, agriculteurs et routiers durcissent les actions Il a vraiment été laissé à l'abandon. Il a fallu cinq semaines à quatre personnes pour uniquement nettoyer le silo situé le long de la voie ferrée.

Je ne vous raconte pas l'état dans lequel il était mais c'est innomable ! Ensuite, on a mis trois ans à le remettre aux normes, ce qui m'a valu une petite douzaine de visites de la DREAL. Manger local coûte-t-il vraiment plus cher ? à Marmande, cette adepte de la vente à la ferme veut prouver le contraire.

Un silo, c'est bien, mais un silo embranché, c'est mieux parce que ça permet de développer les clients à qui on va vendre les céréales. Nous ne sommes pas uniquement dépendants des camions, ça nous permet d'aller plus loin et d'avoir accès à d'autres types d'industriels. On a 700 m de voie. Le train arrive des Aubrais.

On charge les wagons les uns après les autres. Et puis après, on met les wagons sur l'autre voie, puisqu'il y en a une pour le train vide et une autre pour les wagons qui sont remplis. En une journée, on va charger le train, alors qu'il va falloir une semaine pour cinquante camions, entre le moment où ils arrivent et où ils repartent, ainsi que les décalages sur la route.

Ils s'opposent au chantier d'implantation d'une antenne 5G, dans cette petite commune de Loire-Atlantique On dit que le train roule à la vitesse d'une diligence. C'est un transport de masse, parce qu'on emmène 1500 tonnes, mais entre le moment où il part d'ici, le moment où il va aux Aubrais, le moment où il va repartir, le moment où il va à l'usine, et le moment où il va être déchargé, le camion a le temps de faire l'aller-retour.

D'un autre côté, soit on émet 70 grammes de CO2 par tonne de grains transportés au kilomètre, soit on n'en émet que 1





actufr / 🏆 1. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Silo Transport Agriculture Entreprise DREAL SNCF Réseau Ormes Orléans Centre-Val De Loire Loir-Et-Cher Cher Blé Blé Dur Maïs Céréales Collecte Produit Protection Des Plantes Fertilisation Normes Produit Local Vente À La Ferme Transport De Masse Transport De Marchandises Transport Ferroviaire Transport Routier Transport De Marchandises Par Voie Ferrée Transport De Marchandises Par Camion Transport De Marchandises Par Voie Ferrée Et C Transport De Marchandises Par Voie Ferrée Camion Et Train Transport De Marchandises Par Voie Ferrée Camion Train Et Camion Transport De Marchandises Par Voie Ferrée Camion Train Camion Et Camion Transport De Marchandises Par Voie Ferrée Camion Train Camion Train Et Camion Transport De Marchandises Par Voie Ferrée Camion Train Camion Train Camion Et Camion Transport De Marchandises Par Voie Ferrée Camion Train Camion Train Camion Train Et Camion Transport De Marchandises Par Voie Ferrée Camion Train Camion Train Camion Train Camion Et Camion Transport De Marchandises Par Voie Ferrée Camion Train Camion Train Camion Train Camion Train Et Camion Transport De Marchandises Par Voie Ferrée Camion Train Camion Train Camion Train Camion Train Camion Et Camion Transport De Marchandises Par Voie Ferrée Camion Train Camion Train Camion Train Camion Train Camion Train Et Camion Transport De Marchandises Par Voie Ferrée Camion Train Camion Train Camion Train Camion Train Camion Train Camion Et Camion Transport De Marchandises Par Voie Ferrée Camion Train Camion Train Camion Train Camion Train Camion Train Camion Train Et Camion Transport De Marchandises Par Voie Ferrée Camion Train Camion Train Camion Train Camion Train Camion Train Camion Train Camion Et Camion Transport De Marchandises Par Voie Ferrée Camion Train Camion Train Camion Train Camion Train Camion Train Camion Train Camion Train Et Camion Transport De Marchandises Par Voie Ferrée Camion Train Camion Train Camion Train Camion Train Camion Train Camion Train Camion Train Camion Et Camion Transport De Marchandises Par Voie Ferrée Camion Train Camion Train Camion Train Camion

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

À Rognac, les élus valident la proposition de réserver l’entrée du centre aquatique aux habitantsÀ Rognac, les élus valident la proposition de réserver l’entrée du centre aquatique aux habitants

Read more »

Un centre de quarantaine américain pour Ebola provoque la colère au KenyaAu Kenya, la construction d’un centre de quarantaine américain destiné à accueillir des citoyens des Etats-Unis exposés au virus Ebola provoque manifestations et controverses

Read more »

Venez fêter à Saint-Céré l'ouverture de L'Étincelle, le nouveau centre socioculturel !Après 18 mois de travaux, le Centre socioculturel L'Étincelle de Saint-Céré dévoile ses nouveaux espaces. Rendez-vous ce samedi 6 juin pour une grande journée d'ouverture festive !

Read more »

24 Heures du Mans : les festivités ont débuté par les vérifications techniques en centre-villeLe coup d’envoi de la 94e édition a été donné avec les traditionnelles vérifications administratives et techniques en centre-ville du Mans.

Read more »