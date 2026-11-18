La SIG Strasbourg subit une lourde défaite 101-79 contre le Cibona Zagreb en Basketball Champions League. Privée de son pivot, la défense alsacienne implose face aux intérieurs croates.

La SIG Strasbourg a subi une défaite cinglante le mardi 17 novembre 2026, s'inclinant 101-79 face au Cibona Zagreb lors de la quatrième journée de la phase de groupes de la Basketball Champions League (BCL). Le match, disputé sur le parquet du Dražen Petrović Basketball Hall, a révélé une incapacité totale de l'équipe alsacienne à résister dans la raquette, malgré une entame de rencontre prometteuse.

Dominance physique croate dans la raquette

La SIG Strasbourg a manqué cruellement de poids sous les panneaux tout au long de la rencontre contre le Cibona Zagreb. Les Strasbourgeois ont subi la loi des intérieurs locaux de bout en bout, incapables de contrebalancer l'impact physique des joueurs de Zagreb. Bien que l'équipe d'Alsace ait réussi à boucler le premier quart-temps en tête sur le score de 22-23 après avoir réagi à un retard initial de 8-0, la suite du match a basculé rapidement.

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Le soufflet est retombé dès les périodes suivantes, avec des seconds et troisièmes quart-temps à sens unique aux scores de 24-17 puis 29-15 pour les locaux. La défense alsacienne a implosé face au manque de solutions physiques à l'intérieur, révélant une vulnérabilité structurelle exacerbée par l'absence de leur nouveau pivot, Clifford Omoruyi. Les postes 4 repositionnés en 5 n'ont pas fait le poids cette fois-ci.

Statistiques accablantes et records individuels

Les chiffres de la partie reflètent l'étendue de la domination de Zagreb, qui a bouclé la rencontre avec une réussite insolente de 56% aux tirs à 2 points, marquant 25 paniers sur 45 tentatives. Le rebonding a été un désastre pour les visiteurs, qui ont concédé 44 rebonds contre 33 pour eux-mêmes, dont 15 offensifs critiques. Cette hémorragie près du cercle a permis à l'écart de s'enfler inexorablement jusqu'à +25 points.

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Côté statistiques individuelles, Antonio Sikirić a ajouté 16 points et 9 rebonds pour le Cibona Zagreb, contribuant activement à cette supériorité terrestre. En contrepoint, le jeune talent de la SIG, Lemoine, a affiché une performance historique remarquable dans un contexte difficile. Il est devenu le premier joueur de moins de 20 ans dans l'histoire de la BCL à cumuler 5 passes décisives sur chacun de ses trois premiers matchs dans la compétition, démontrant une vision du jeu exceptionnelle malheureusement pas assez soutenue par le collectif.

Égalité parfaite dans le groupe BCL

Avec ce revers, la SIG Strasbourg affiche un bilan équilibré de deux victoires pour deux défaites dans son groupe de la Basketball Champions League. Cette performance place les quatre équipes du groupe dans une situation d'égalité parfaite, chacune portant le même registre de succès et d'échecs. Cette parité inédite rend chaque rencontre restante cruciale pour les prétendants à la qualification.

L'arrivée imminente de Clifford Omoruyi ne sera clairement pas de trop pour colmater les brèches observées dans la raquette contre Zagreb. La blessure de ce pivot majeur a laissé un vide insurmontable pour l'effectif alsacien, qui doit désormais compter sur sa résilience et l'adaptation de ses joueurs restants pour rebondir lors des prochaines échéances de la compétition.

Leçons à tirer pour la suite de la saison

La défaite contre le Cibona Zagreb sert de test dur pour la SIG Strasbourg, qui doit intégrer ces leçons rapidement. Le manque de profondeur sous les anneaux reste le point noir majeur à résoudre avant les prochains matchs. La capacité de l'équipe à protéger le rebond et à défendre dans la raquette déterminera directement ses chances de progression dans le groupe.

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Alors que l'équipe prépare la suite de sa campagne européenne, la priorité absolue est de retrouver une compacité défensive solide. L'absence de solutions physiques à l'intérieur ne peut plus être une excuse durable si Strasbourg ambitionne de se qualifier pour la suite de la Basketball Champions League. La rentrée de Clifford Omoruyi sera le premier indicateur de la capacité de l'effectif à surmonter cette crise intérieure.