« Si je peux le faire, tout le monde peut le faire » : en 2022, hémiplégique, Thomas parcourait le « monde » à tricycle

Thomas Sorel, un homme hémiplégique, a parcouru l'Europe à vélo à assistance électrique et une remorque qu'il utilise comme abri. Il a rencontré Ismaël Guilliorit, un handballeur à la quête de rapprocher les personnes valides et handicapées, et a découvert le bodyboard à Royan.

Royan : « Si je peux le faire, tout le monde peut le faire » : en 2022, hémiplégique, Thomas parcourait le « monde » à tricycleQuand il ne trouve pas une bonne âme pour le loger, Thomas Sorel est autonome : sa remorque devient son lit-tente.DANS LES ARCHIVES - Thomas Sorel, Rémois d’origine, prend le temps de vivre à son rythme. En février 2022, il séjournait à Royan où il ne s’interdisait aucune sensation. Surf, char à voile, tout est « jouable », « il suffit d’avoir envie ».

Retour sur info avec un article initialement publié le 12 février 2022homas Sorel marche de guingois. Son élocution est lente, saccadée. Aussi empathiques soient-ils, ceux qui le croisent le voient comme quelqu’un de différent. Quand ils le rencontrent avec son drôle d’attelage, en revanche, ils le regardent… différemment. Il tire avec son tricycle à assistance électrique un long coffre. Sa chambre, quand il ne trouve pas un samaritain pour le loger. Mais les Samaritains, même athées, courent encore les rues. Souvent, Thomas s’épargne des nuits dans sa singulière remorque-lit-tente. Comme en ce moment, à Royan.Connu à Royan comme le fondateur de l’association Vagdespoir, qui rapproche handis et valides, Ismaël Guilliorit a poussé les portes de l’école avec ses prothèses et son discours positif Thomas Sorel est hémiplégique, « une hémiplégie partielle du côté droit ». Accident à l’accouchement. Il en a pris son parti, depuis longtemps. Depuis toujours, en fait. « Gamin, dans la cour d’école, je jouais au foot avec les autres. » Thomas a toujours essayé de faire « comme les autres ». Avec la conscience, bien sûr, de ses limites physiques.À sa naissance, les forceps ont appuyé sur le côté gauche de sa boîte crânienne. « Les premiers mots du médecin à mes parents, c’est que je serais un légume, qu’il faudrait tout faire à ma place. Mes parents, eux, m’ont poussé à faire, au contraire. Après, c’est une question de volonté… » Les gestes simples pour tout un chacun auxquels il s’est attelé lui aussi ? « Faire mes lacets, enfiler mes boutons de pantalon… Bon, les chemises, j’ai laissé tombé ! » Thomas explose de rire. Souvent, d’ailleurs, il laisse éclater un rire franc, sincèrement joyeux et communicatif. Sorti des lacets et des boutons, rien ne lui semble impossible. Ou presque. « À l’adolescence, je voulais faire du foot, moi ! Là, on m’a fait comprendre que ça risquait d’être un peu compliqué. » Compliqué ? « A l’école, j’étais avec mes copains, pendant les parties de foot, donc pour moi, c’était jouable. »Thomas Sorel s’est souvent dit que c’était « jouable ». « Depuis ma naissance, quand je veux faire quelque chose que je ne peux normalement pas faire, je trouve toujours un moyen. Il y a toujours un moyen ! » Moyen de travailler, de gagner sa vie, par exemple. Thomas a été animateur auprès d’enfants, dans des écoles, des colonies de vacances. Moyen de découvrir le monde, aussi. « Il y a quatre ans, j’ai fait un périple de trois mois en Colombie, à pied. » Sa première grande aventure.Un défi en appelant un autre, ce Rémois d’origine s’est mis une nouvelle idée en tête. Il y a un peu plus de deux ans maintenant, il a acheté un tricycle à assistance électrique, aménagé une remorque en longueur qu’il a transformé en abri. Et il a pris la route, avec pour premier objectif de parcourir l’Europe. «. Avant, je devais marcher ou prendre le bus, mais j’en avais marre de rater le bus. » Re-éclat de rire. « Évidemment, un vrai vélo, à deux roues, là, même si je veux, je ne peux pas. En cherchant, j’ai découvert ces tricycles pour adultes. »Découvrir les sensations de circuler plus rapidement, soit, mais de là à se lancer dans des étapes de plusieurs dizaines de kilomètres… « Jouable », s’est encore dit Thomas Sorel. « J’ai commencé par des petits voyages, pendant les vacances d’été. C’est devenu une « drogue ». » Les destinations se sont encore éloignées de Lyon où il vit entre deux périples. Courant janvier, Thomas Sorel s’est jeté à l’eau. Le Royannais Ismaël Guilliorit lui a fait découvrir le bodyboard.Son premier raid « européen » s’est heurté au Covid. Après neuf mois et 3 000 kilomètres à travers la France, il est rentré en mars 2020, avec déjà l’idée de repartir. Et cette fois, sa route l’a amené notamment à Royan. Thomas est venu y saluer Ismaël Guilliorit, l’an dernier. Les deux hommes avaient lié connaissance sur les réseaux, via le travail de rapprochement entre valides et handis que l’association Vagdespoir mène depuis près de quinze ans.Royan a plu à Thomas, Thomas a plu à Ismaël et réciproquement. Alors, en janvier, Thomas est revenu et puisque tout est « jouable », Ismaël l’a collé sur une planche de bodyboard. « J’ai kiffé ! », lâche Thomas comme un cri du cœur. Et puisque la roue arrière de son tricycle fait des siennes, le trentenaire est même à quai sur la Côte de Beauté depuis trois semaines. Alors, un défi en appelant encore un autre, Thomas a relevé celui de tester le char à voil





