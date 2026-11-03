Shy'm dévoile les horaires épuisants du tournage de Cat's Eyes sur TF1

Shy'm raconte la semaine difficile entre ses tournages nocturnes pour Cat's Eyes et sa vie de maman. Elle partage son quotidien intense diffusé sur TF1.

La chanteuse et actrice Shy'm a partagé avec émotion les défis extrêmes qu'elle a affrontés durant le tournage de la série Cat's Eyes, actuellement en diffusion sur la chaîne TF1. Cette révélation intervient alors que l'artiste navigue entre ses obligations professionnelles intenses et sa parentalité auprès de son fils Tahoma, âgé de cinq ans.

Un rythme de tournage nocturne et éprouvant

Shy'm a explicitement qualifié cette période de travail d'une semaine très difficile pour son équilibre personnel et familial. Le processus de création de la série a exigé des horaires décalés particulièrement exigeants, obligeant l'actrice à composer avec des séquences filmées en pleine nuit. Ces contraintes horaires ont considérablement complexifié sa gestion du temps libre et de ses responsabilités domestiques.

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Lorsque les prises de vue se déroulaient tard dans la soirée, Shy'm devait assurer une présence totale auprès de son enfant durant la journée. Elle a décrit des journées typiques de vacances scolaires où elle devait animer activement son fils, organiser des activités adaptées à son âge et rester disponible pour répondre à ses besoins quotidiens. Cette phase demandait une énergie constante avant même le début de sa nuit de travail.

La routine s'est ensuite inversée brutalement au moment du coucher de l'enfant. Après lui avoir dit bonne nuit et promis de le retrouver le lendemain matin, Shy'm partait tourner. Son retour vers six heures du matin marquait le début d'une pause extrêmement courte. Elle dormait seulement une demi-heure avant de devoir se relever à sept heures du matin, moment où son fils se réveillait naturellement pour commencer une nouvelle journée.

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Engagement civique et positionnement politique clair

En parallèle de ces défis professionnels, Shy'm a maintenu un engagement public fort concernant les tensions sociales. Le 29 octobre, elle a exprimé son indignation face aux déclarations tenues par plusieurs personnalités politiques d'extrême droite après un drame récent. Elle a critiqué fermement ceux qui n'ont jamais vécu dans les contextes urbains complexes, affirmant que ces discours alimentent les peurs et divisent la société française.

Née à Trappes, la artiste reste profondément attachée à la commune où elle a grandi. Elle a confié sa tristesse et son inquiétude pour les habitants, notamment ses proches qui y résident encore. Ses propos sur RTL visaient à dénoncer l'influence des discours de figures comme Zemmour et du Rassemblement National, estimant qu'ils méconnaissent la réalité des cités et de leurs habitants.

Retour musical et héritage artistique durable

Malgré l'intensité de sa carrière actuelle, Shy'm prépare activement un grand retour à la chanson. Ce come-back est prévu pour une occasion symbolique spécifique, comme elle l'a révélé à Télé Star. Son parcours musical continue de marquer le paysage français, consolidant sa place d'icône culturelle tout en évoluant vers de nouveaux projets artistiques.

Son approche artistique vise également à transmettre des messages positifs à travers sa musique et ses clips. Elle souhaite utiliser ces supports pour aborder divers sujets importants avec son public. Cette dimension éducative et sociale fait partie intégrante de son identité artistique depuis le début de sa carrière.