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Shiva accusée de ne pas assumer les charges sociales et les obligations de l'employeur

Économie Et Affaires News

Shiva accusée de ne pas assumer les charges sociales et les obligations de l'employeur
ShivaEntreprise De NettoyageCharges Sociales
📆6/13/2026 4:13 PM
📰20minutesMars
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Shiva, entreprise de nettoyage, est accusée par trois agents de ménage de se présenter comme un mandataire alors qu'ils ont une relation d'employeur avec eux.

Shiva , entreprise de nettoyage , est accusée par trois agents de ménage de se présenter comme un mandataire alors qu'ils ont une relation d'employeur avec eux.

L'entreprise a engrangé 63,8 millions d'euros en 2025 et a 700 agences gérées en franchise. Les agents reprochent à Shiva de ne pas assumer les charges sociales et les obligations qui incombent à un employeur du secteur de la propreté. Shiva a assuré accueillir sans réserve tout examen de son activité et a ajouté que l'entreprise porte une attention scrupuleuse à la légalité de ses activités.

Une enquête a été confiée à la direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) pour enquêter sur les allégations. Les agents estiment que leurs conditions de travail montrent un véritable lien de subordination à Shiva

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Shiva Entreprise De Nettoyage Charges Sociales Obligations De L'employeur

 

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