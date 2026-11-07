Shimano publie ses résultats 2026 : une croissance solide du vélo

Shimano enregistre une hausse de 4,6% des ventes de composants vélo et une augmentation du résultat net de 148,5% pour les neuf premiers mois de 2026.

Le fabricant japonais Shimano a rendu publiques le 27 octobre 2026 ses performances financières couvrant les neuf premiers mois de l'année. Les résultats démontrent une résilience notable pour l'entreprise, notamment dans le secteur des composants vélo où les ventes ont progressé de 4,6 % pour atteindre 278,4 milliards de yens. Ce chiffre représente une valeur d'environ 1,57 milliard d'euros.

Dynamique de la Division Cyclisme

La division vélo de Shimano affiche un résultat d'exploitation en hausse de 10,9 %, s'établissant à 33,4 milliards de yens, soit environ 189 millions d'euros. Cette amélioration significative est principalement portée par les performances du troisième trimestre. Entre juillet et septembre 2026, les ventes de composants ont bondi de 14,3 % pour atteindre 97 milliards de yens.

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Le bénéfice d'exploitation lié au cyclisme est passé de 6,5 à 13,4 milliards de yens durant cette période. Cette progression s'explique par l'engouement des consommateurs pour des produits phares comme le XTR, faisant partie de la gamme VTT renouvelée, ainsi que pour les séries Deore XT et Deore. La marge d'exploitation du vélo atteint 13,8 % au trimestre, contre 7,7 % un an plus tôt.

Santé Financière Globale du Groupe

En incluant les activités de pêche et autres domaines, le chiffre d'affaires total du groupe Shimano s'élève à 375,2 milliards de yens, en hausse de 6,9 %. Le secteur du vélo représente près des trois quarts de ces ventes totales. Le résultat d'exploitation du groupe progresse de 21,8 % à 44,5 milliards de yens.

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Le résultat courant, qui intègre les gains et pertes financiers, s'envole de 71,5 % à 51,9 milliards de yens. Le résultat net attribuable aux actionnaires connaît une poussée spectaculaire de 148,5 % pour s'établir à 40 milliards de yens, soit environ 226 millions d'euros. Cette augmentation est en grande partie due à des variations de change favorables comparées à une base de comparaison faible en 2025.

Conjoncture Régionale et Perspectives

En Europe, les ventes de vélos restent solides et les stocks s'améliorent, notamment en Allemagne qui constitue le principal marché de Shimano dans l'Union européenne. Malgré une consommation atone due à l'inflation, le marché de l'emploi reste robuste et l'économie montre des signes de reprise. En Amérique du Nord, les ventes sont plus faibles en raison de droits de douane, bien que les stocks restent appropriés.

En Asie, et particulièrement en Chine, les ventes de VTT sont affectées par la météo et l'économie immobilière, tandis qu'en Amérique centrale et du Sud, des signes de reprise apparaissent. Au Japon, les ventes au détail peinent face à des prix élevés. Shimano prévoit une marge de 11,5 % pour l'ensemble de 2026, nettement inférieure aux 28 % atteints durant la période pandémique.