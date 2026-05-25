Shenzhou-23 : un taïkonaute chinois passera une année en orbite à bord de la station spatiale Tiangong

Le vaisseau spatial Shenzhou-23, avec son équipage de trois membres, a décollé dimanche du centre de lancement de satellites de Jiuquan, dans le nord-ouest de la Chine. Ce voyage d’un an en orbite est une première cruciale pour le programme chinois d’atterrissage lunaire. L’équipage mènera dans la station spatiale Tiangong des projets scientifiques dans les sciences de la vie, des matériaux, la physique des fluides ou la médecine. La mission s’inscrit dans l’objectif chinois de poser des taïkonautes sur la Lune avant 2030, une course que les Etats-Unis mènent également avec leur programme. Pékin espère d’ici 2035 y avoir construit la première tranche d’une base scientifique habitée, appelée Station internationale de recherche lunaire (ILRS). La Chine prévoit aussi d’ici fin 2026 d’accueillir à bord de la station Tiangong son premier taïkonaute étranger, qui sera pakistanais.

Le vaisseau spatial avec équipage Shenzhou-23 , décollé du centre de lancement de satellites de Jiuquan, a réussi à l’amarrer à une station spatiale tôt lundi.

Ce voyage d’un an en orbite est une première cruciale pour le programme chinois d’atterrissage lunaire. L’équipage mènera dans la station spatiale Tiangong des projets scientifiques dans les sciences de la vie, des matériaux, la physique des fluides ou la médecine. La mission s’inscrit dans l’objectif chinois de poser des taïkonautes sur la Lune avant 2030, une course que les Etats-Unis mènent également avec leur programme.

Pékin espère d’ici 2035 y avoir construit la première tranche d’une base scientifique habitée, appelée Station internationale de recherche lunaire (ILRS). La Chine prévoit aussi d’ici fin 2026 d’accueillir à bord de la station Tiangong son premier taïkonaute étranger, qui sera pakistanais. Ses progrès sont particulièrement visibles depuis une décennie, avec notamment la pose en 2019 d’un engin spatial sur la face cachée de l’astre lunaire et la mise en orbite en 2021 d’un petit robot sur Mars.

La Chine est formellement exclue de la Station spatiale internationale (ISS) depuis 2011, mais a développé son propre projet de station spatiale. Les principaux défis de cette mission sont les effets sur l’humain : perte de densité osseuse, fonte musculaire, exposition aux radiations, perturbations du sommeil, fatigue comportementale et psychologique





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