Shell Egypt met en service le champ Mina West pour soulager la crise énergétique. Cette production vise à compenser le déclin du gaz local et les coûts d'importation.

Shell Egypt a officiellement démarré la production de gaz au champ Mina West, situé en Méditerranée égyptienne, le 15 novembre. Cette mise en service intervient moins de dix-sept mois après la décision finale d'investissement prise par le 30 juin 2025. Le projet s'inscrit dans une stratégie urgente de l'Égypte pour contrer le déclin de sa production nationale de gaz naturel et répondre à la hausse constante de la demande électrique.

Le gisement de Mina West, découvert en 2023, opérera dans la concession de North East El-Amriya. Shell détient la majorité des parts avec 60% de participation, tandis que KUFPEC (Egypt), filiale de Kuwait Foreign Petroleum Exploration Company, en détient les 40% restants. Cette structure de partage des risques vise à maximiser l'efficacité opérationnelle sur un gisement stratégique pour l'équilibre énergétique du pays.

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Capacité de production et raccordement technique

Mina West produira jusqu'à 160 millions de pieds cubes standard par jour, soit environ 4,5 millions de mètres cubes par jour. Ce volume représente environ 4,4% de la production nationale d'août 2026, estimée à 112,6 milliards de pieds cubes selon la Joint Organisations Data Initiative. Le champ est directement raccordé par un gazoduc de sept kilomètres aux infrastructures existantes de West Delta Deep Marine.

De là, le gaz est acheminé vers l'usine de traitement de Burullus avant d'intégrer le réseau national. Cette approche de raccordement aux infrastructures existantes permet de limiter les délais et les coûts d'investissement, contrairement à la construction de nouvelles installations de transport et d'exportation. Le projet illustre l'intérêt de développer des gisements proches des réseaux déjà opérationnels.

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Crise des importations et déclin du champ Zohr

La production nationale égyptienne est descendue sous 4,4 milliards de pieds cubes par jour durant l'exercice budgétaire 2025-2026. Elle devrait atteindre environ 4,2 milliards en 2026-2027 face à une demande pouvant atteindre 7,2 milliards de pieds cubes par jour pendant les pics estivaux. Le champ de Zohr, qui représentait près de 40% de la production nationale, a vu sa production chuter d'environ 2,7 milliards de pieds cubes par jour en 2022 à près de 1,9 milliard en 2024.

Ce recul s'explique par la maturation du réservoir, les infiltrations d'eau et les retards de paiement de l'État envers les compagnies étrangères. Entre juillet 2025 et juin 2026, l'Égypte a importé environ 985 milliards de pieds cubes de gaz. La facture mensuelle des importations est passée d'environ 560 millions de dollars avant le conflit impliquant les États-Unis, Israël et l'Iran à 1,65 milliard de dollars en mars.

Efforts concurrents de BP et Eni pour l'offre locale

Ce projet s'ajoute aux récentes mises en service de BP et d'Eni pour freiner le recul de l'extraction égyptienne. Plus tôt en août, BP a mis en production le puits Fayoum-4 dans le delta occidental du Nil, apportant environ 80 millions de pieds cubes par jour. De son côté, Eni a lancé en octobre les opérations de démarrage de la phase 2 de Meleiha dans le désert occidental.

La phase 2 de Meleiha dispose d'une capacité de traitement pouvant atteindre 100 millions de pieds cubes par jour. Ces initiatives privées visent à restaurer l'offre domestique malgré les difficultés macroéconomiques. Le ministère égyptien du Pétrole a annoncé le 6 novembre une découverte dans la concession de Tiba en Méditerranée, avec une estimation initiale de 200 milliards de pieds cubes.

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Dynamique des partenariats et exploitation

La concession de Tiba est exploitée par Eni en partenariat avec l'australien Woodside. Petrobel a réalisé les travaux de forage pour le compte des partenaires sur ce nouveau gisement. Malgré l'essor des renouvelables, le gaz représente plus de 50% du mix énergétique égyptien. Ces découvertes et mises en production tentent de stabiliser un secteur critique pour la souveraineté énergétique du pays.