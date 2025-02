Shein: Succès fulgurant et critiques acerbes

Shein, la plateforme de vente de vêtements en ligne, séduit les Français avec son modèle novateur et ses prix attractifs. Cependant, son succès rencontre de nombreuses critiques quant à la qualité des vêtements, les conditions de fabrication et l'impact environnemental de son modèle « ultra-fast fashion ».

Shein , la plateforme de vente de vêtements en ligne, connaît un succès fulgurant en France avec près de 23 millions de clients en 2024, soit environ un tiers de la population. \Quentin Ruffat, porte-parole de Shein France, se réjouit de ce modèle « novateur » qui, selon lui, n'a jamais été vu en France ni dans le monde, vantant un taux d'invendu « proche de zéro ».

Créée en 2012 et présente dans 150 pays, Shein est devenue, selon une étude de l'application Joko, l'enseigne de mode où les Français ont dépensé le plus en 2024. \Cependant, ce succès rencontre de nombreuses critiques. La qualité des vêtements, les conditions de fabrication et les conséquences de cette ultra-fast fashion sur l'environnement sont autant de points soulevés. Shein est également dans le viseur de l'Union européenne. Quentin Ruffat reconnaît les critiques et affirme que la marque met en place des nouveautés pour contrer l'empreinte écologique. Parmi ces innovations, l'arrivée d'un polyester durable qui, d'ici 2030, devrait habiller 31% des vêtements. Ce polyester, développé avec l'université de Donghua en Chine, sera prérecyclé et présenté comme « novateur ». Autre avancée vantée par la marque : l'impression thermique pour les jeans, remplaçant le lavage à l'eau et aux machines. « Un vêtement Shein est porté autant de fois qu'un vêtement de nos concurrents », assure Quentin Ruffat sur BFMTV. Le porte-parole refuse de donner le nombre précis de modèles, mais précise qu'il « évolue tous les jours » et que chaque pièce est « produite en quantité limitée ». Face aux accusations de travail forcé des Ouïghours, une minorité persécutée en Chine, Quentin Ruffat affirme que la marque « ne fait pas de travail forcé » et « respecte à la lettre la législation des 150 pays » où elle est présente. En mai 2023, des parlementaires américains ont demandé à Wall Street d'exiger une enquête indépendante sur Shein.





