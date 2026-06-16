Shein's Arrival at BHV Triggers Political Fallout, Store Retirements, and Financial Risks

The arrival of Shein, a Chinese fast fashion giant, at BHV Marais has led to a political backlash, the departure of several brands, and financial risks for the retailer and its partners. The partnership between Shein and BHV Marais aims to boost traffic and sales, but it has faced opposition from local elected officials and brands, leading to tensions and store retirements.

Le BHV, le jour de l'ouverture d'une boutique de fast fashion Shein : les derniers clients font la queue près de l'affiche géante portant le slogan 'L'affiche qu'on n'aurait pas dû faire' (à droite).

En vingt mois, l’arrivée de Shein au BHV a déclenché un tollé politique, la fuite de marques, le retrait de la Banque des Territoires d'une opération à 300 millions d'euros et, désormais, la revente à prix négatif du grand magasin à une équipe issue de la maison, pendant que Brookfield prépare un BHV rétréci et un hôtel de luxe aux étages. En quelques mois, l'alliance avec Shein a transformé le BHV d'actif à relancer en symbole de ce qu'un grand magasin ne peut plus se permettre.

Du tollé politique à la fuite des marques, jusqu'au retrait de la Banque des Territoires d'une opération immobilière valorisée autour de 300 millions d'euros, la séquence débouche aujourd'hui sur une revente 'à prix négatif' du fonds de commerce à une équipe issue de la maison, pendant que le fonds canadien Brookfield prépare un BHV rétréci et un hôtel de luxe sur les toits. Quand la Société des grands magasins (SGM) reprend en 2023 le BHV Marais aux Galeries Lafayette, l'objectif affiché est simple : remettre à flot un vaisseau amiral historique en perte de vitesse, quitte à bousculer les codes.

Dès 2025, la stratégie se cristallise autour d'un partenariat choc avec Shein, géant chinois de la fast-fashion, appelé à ouvrir son premier magasin physique pérenne de France au 6e étage du grand magasin. L'idée : importer dans le Marais une machine à trafic numérique, en espérant que les flux en ligne de Shein irriguent les autres étages, de la maison à la beauté.

Le pari sous-entendu : que les clients, les élus et les marques accepteraient ce voisinage tant que les caisses se remplissent. La réaction est tout l'inverse. À l'annonce de l'arrivée de Shein, des élus parisiens dénoncent publiquement une 'insulte' au commerce local et aux engagements climatiques, tandis que des collectifs multiplient les mobilisations contre une marque accusée de dumping social et environnemental.

L'ouverture, début novembre 2025, se déroule sous haute tension : files d'attente massives d'un côté, militantes évacuées par la sécurité de l'autre, images d'une 'muraille de Shein' au cœur de Paris qui tournent en boucle sur les réseaux sociaux et les chaînes d'info le jour de l'ouverture. Dans les étages, la sanction arrive vite.

Plusieurs enseignes, du Slip français à des griffes premium, annoncent leur départ du BHV en expliquant ne pas vouloir être associées à Shein, sur fond de tensions commerciales et de retards de paiement déjà pointés par des fournisseurs. Pour un grand magasin, ces retraits en cascade n'affectent pas seulement l'offre : ils sapent le message envoyé aux autres marques hésitantes, qui voient dans Shein un risque d'image et dans les impayés un risque financier.

Le BHV perd ainsi une partie de son 'mix' qui faisait tenir ensemble bricolage, déco et marques d'habillement ou de beauté. L'effet le plus décisif se joue pourtant loin des rayons, dans les tours de bureaux des financeurs publics.

Au moment où se discute la création d'un véhicule immobilier commun autour des murs du BHV, la Banque des territoires met brutalement fin aux pourparlers avec la SGM, en expliquant que le modèle porté par Shein ne correspond pas à sa doctrine d'investissement. L'opération, évaluée autour de 300 millions d'euros pour le rachat des murs, devait adosser la relance du magasin à un montage de long terme entre acteur public et foncière privée.

La polémique sociale se transforme alors en risque de signature : un partenaire public se retire, ce qui rebat toutes les cartes du financement. La SGM n'en reste pas moins fière d'annoncer un retour à la rentabilité opérationnelle du BHV en 2024, avec un bénéfice avant frais de siège d'environ 9,6 millions d'euros pour la première année pleine de gestion, dans un contexte de baisse des ventes.

Mais ce chiffre comptable ne suffit pas à rassurer les marques échaudées ni à faire revenir la Banque des Territoires. La bascule suivante se joue sur deux tableaux : la propriété des murs et la capacité de la SGM à suivre. En janvier 2026, les Galeries Lafayette finalisent la vente des murs du BHV Marais au fonds canadien Brookfield AM, pour un montant voisin de 300 millions d'euros.

Quelques semaines plus tard, Brookfield mandate la jeune société de gestion Aroxys pour piloter un projet de transformation immobilière d'environ 200 millions d'euros : flagships de grandes enseignes, commerces et hôtel de luxe sur les derniers étages. Le BHV n'est plus au centre de l'équation : il devient l'un des locataires d'un ensemble mixte à rentabiliser





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