Sheila s'oppose à la prolongation du métro ligne 1 dans le Bois de Vincennes

La chanteuse Sheila rejoint l'association Touche pas à mon Bois pour dénoncer le projet de tracé du métro ligne 1 menaçant la biodiversité de la forêt.

Lors d'une prise de parole publiée sur son compte Facebook ce lundi 9 novembre 2026, la chanteuse Sheila, née Annie Chancel, a manifesté son opposition ferme au projet de prolongement de la ligne 1 du métro parisien à travers le Bois de Vincennes. L'artiste de 81 ans s'associe ainsi à l'engagement de l'association Touche pas à mon Bois, qui dénonçe les impacts écologiques prévisibles de cette infrastructure sur la biodiversité locale.

Un héritage musical au service de la nature

Annie Chancel, connue mondialement sous le nom de scène Sheila, figure emblématique de la variété française, utilise sa notoriété historique pour défendre des causes environnementales. Son répertoire, composé de près de 850 titres dont des classiques comme Poupée de porcelaine, sert de tremplin à cette mobilisation civique. L'octogénaire a fait le choix de mettre sa voix au service de la préservation des espaces verts, une démarche qui s'inscrit dans la continuité de ses engagements précédents pour la nature.

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Menaces écologiques et tracé du métro

L'association Touche pas à mon Bois, partenaire principal de cette action, alerte sur la destruction de près de 20 000 mètres carrés de forêt nécessaires à l'implantation du futur prolongement. Ce projet de développement des transports en commun est critiqué pour sa collision directe avec le patrimoine naturel. Des centaines d'arbres pourraient être abattus ou endommagés par les travaux de creusement, perturbant gravement l'équilibre de cet écosystème qui sert de véritable poumon vert aux portes de Paris.

Détails techniques de l'extension urbaine

Le projet de prolongement prévoit la création d'une nouvelle station aux Rigollots, située dans le sud de Fontenay-sur-Bois. Une deuxième gare sera aménagée dans le quartier des Grands Pêchers à Montreuil. Enfin, un terminus sera établi à Val-de-Fontenay, avec pour objectif stratégique d'améliorer les correspondances avec le RER A, le RER E, la ligne 15 du Grand Paris Express et le tramway T1.

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Solidarité avec les acteurs de terrain

Dans sa communication, Sheila a adressé un message de soutien inconditionnel aux pompiers, aux agriculteurs et aux bénévoles qui luttent sur le terrain pour protéger les forêts. L'artiste a qualifié ces personnes de ses héros, soulignant leur rôle crucial dans la sauvegarde partielle des espaces boisés face au feu de forêt et aux projets d'urbanisation. Elle a exprimé sa fierté face à cette mobilisation citoyuse qui transcende les appartenances sociales ou religieuses.

Enjeux futurs pour la biodiversité

L'opposition de la chanteuse rejoint les préoccupations écologiques de nombreux citoyens inquiets par la bétonisation de la capitale. Si l'amélioration des liaisons transports est reconnue comme essentielle pour la mobilité parisienne, elle ne doit pas se faire au détriment de la faune et de la flore. Les autorités locales et les associations continuent de surveiller de près l'avancement de ces travaux pour protéger les dernières traces de nature sauvage en Île-de-France.