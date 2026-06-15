Shark SilkiPro Straight : le lisseur‑sèche‑cheveux qui fait le triplet en un seul geste

Découvrez le Shark SilkiPro Straight, l'appareil 3‑en‑1 qui sèche, lisse et crée des boucles tout en limitant la chaleur grâce à la technologie RapidDry et aux capteurs HeatSense. Test client : gain de temps, contrôle thermique et résultat brillant.

Obtenir des cheveux lisses, brillants et disciplinés sans multiplier les appareils : c'est la promesse du nouveau Shark SilkiPro Straight. Ce lisseur-sèche-cheveux de nouvelle génération combine séchage et coiffage en un seul geste, tout en limitant l'exposition des cheveux à une chaleur excessive.

Le marché des outils capillaires accueille un nouvel arrivant : le Shark SilkiPro Straight. Présenté comme un appareil "wet‑to‑dry" (du mouillé au sec), il permet de sécher et lisser les cheveux simultanément afin de simplifier la routine coiffure. Au cœur de l'appareil, la technologie RapidDry repose sur un flux d'air à haute vitesse qui agit pendant le passage du lisseur. Résultat annoncé : un séchage et un lissage réalisés en une seule étape.

Pour s'adapter à différentes textures capillaires, le SilkiPro Straight est livré avec trois peignes interchangeables : un peigne à dents larges, un peigne doux et un peigne de précision. Cette conception s'inspire de la "chase method" utilisée par les coiffeurs pour guider la mèche, maximiser la tension et lisser les cheveux de la racine jusqu'aux pointes. Une technologie conçue pour protéger la fibre capillaire. L'un des arguments majeurs de ce nouvel appareil concerne la maîtrise de la chaleur.

Les plaques en céramique HeatSense intègrent des capteurs capables de mesurer la température 1000 fois par seconde. L'objectif : ajuster automatiquement la chaleur afin d'éviter les dommages thermiques. Le Shark SilkiPro Straight embarque également une technologie intelligente Ceramic Heat, qui assure une diffusion homogène de la chaleur sur l'ensemble de la mèche. La marque promet ainsi un fini plus brillant et soyeux dès le premier passage.

Bien plus qu'un simple lisseur. Au-delà du lissage, le SilkiPro Straight mise sur sa polyvalence 3‑en‑1. Utilisé fermé, il permet de sécher les cheveux. Sa conception autorise également la réalisation de boucles ou d'ondulations pour varier les styles.

Selon la marque, les coiffures obtenues peuvent tenir jusqu'à 24 heures selon les conditions d'utilisation. Une caractéristique qui pourrait séduire celles et ceux qui recherchent un appareil capable de répondre à plusieurs besoins sans encombrer la salle de bain. Disponible en trois coloris - Jade Lavande, Turquoise Impériale et Quartz Rose - le Shark SilkiPro Straight est proposé au prix de vente conseillé de 249,99 euros.

La boîte comprend l'appareil, les trois peignes interchangeables, une pochette dédiée ainsi qu'un étui de rangement résistant à la chaleur. Il est disponible sur sharkninja.fr, chez les revendeurs habituels et prochainement chez Nocibé. J'ai testé le Shark SilkiPro Straight : mon avis de journaliste beauté. En tant que journaliste spécialisée beauté, j'ai eu l'occasion de tester le Shark SilkiPro Straight et l'expérience s'est révélée particulièrement convaincante.

Ce qui m'a le plus marquée, c'est le gain de temps offert par l'appareil : pouvoir sécher et lisser les cheveux en un seul geste simplifie réellement la routine coiffure. J'ai également apprécié la prise en main intuitive et la sensation de glisse des plaques lors du coiffage. Les cheveux paraissent immédiatement plus lisses, avec un rendu brillant et soigné qui rappelle l'effet obtenu après un passage chez le coiffeur.

Les différents peignes permettent par ailleurs d'adapter le coiffage selon les besoins et le type de cheveux. Autre point fort selon moi : la polyvalence de l'appareil. Au-delà du lissage, il permet aussi de créer du mouvement et des ondulations sans avoir à sortir plusieurs outils. Au final, c'est un appareil que j'ai beaucoup aimé utiliser, notamment pour son côté pratique et sa capacité à réunir plusieurs fonctions dans un seul produit





doctissimo / 🏆 78. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Lisseur‑Sèche‑Cheveux Shark Silkipro Straight Rapiddry Heatsense Plaque Céramique Outil Capillaire 3‑En‑1

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Coupe du monde 2026 : Découvrez la liste des joueurs du BrésilQuintuple championne du monde, la Seleção a de sérieux arguments pour aller loin dans la compétition, notamment si Vinicius Jr. et Raphinha sont au sommet de leur art

Read more »

Coupe du monde 2026 : Découvrez la liste des joueurs du MarocParmi les outsiders pour jouer le titre lors du Mondial américain, les Lions de l'Atlas possèdent un effectif mêlant expérience et talents explosifs

Read more »

Incroyable mais vrai, votre péage payé grâce aux chèques vacances, découvrez comment faireEt si vos chèques-vacances vous permettaient de payer les péages ? C’est ce que vous propose Fulli, avec sa formule Liber-t Vacances. Vous enregistrez vos chèques sur votre compte, et la somme est utilisée pour les péages.

Read more »

Bac technologique 2026 : découvrez les sujets officiels de l’épreuve de philosophie ce lundi 15 juinLes candidats de la voie technologique planchent ce lundi 15 juin de 8h à 12h sur l’épreuve de philosophie, marquant le début des examens écrits de la session 2026 pour près de 150 000 élèves.

Read more »