Découvrez le Shark FlexStyle NextGen IonCurl, multi-styler et sèche-cheveux rose à -16% avec le code PARISIENSN10. 4,3/5 étoiles, technologie CoandaBoost.

Le nouveau Shark FlexStyle NextGen IonCurl, un appareil combinant multi-styler et sèche-cheveux, est désormais disponible à un tarif préférentiel. Destiné à satisfaire tous les types de cheveux, cet équipement a déjà séduit plus d'un millier d'utilisateurs, consolidant sa réputation grâce à une note moyenne de 4,3 étoiles.

Des caractéristiques techniques avancées

Cet appareil de coiffure, teinté d'un élégant coloris rose, est livré avec un étui de rangement pratique pour préserver l'intégrité des accessoires lors du transport. Avec un poids plume de 0,68 kg, il offre une excellente liberté de mouvement aux utilisateurs.

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La gestion de l'ergonomie est optimisée par un câble longue portée de 2,44 mètres, évitant les interruptions de courant. La conception innovante permet de replier simplement la partie supérieure du manche pour basculer instantanément entre les fonctions de style et de séchage, assurant une polyvalence totale au quotidien.

Un système de protection et de style unique

La technologie CoandaBoost est au cœur de la performance de cet outil, facilitant la création de boucles plus définies et structurées. Le bouton AirSet intégré permet de contrôler finement les flux, offrant la possibilité d'arrêter l'envoi d'air ou d'activer un mode soufflerie à froid pour fixer la coiffure.

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Un système ionique sophistiqué réduit considérablement les frisottis et l'électricité statique, préservant ainsi la brillance naturelle des cheveux. Pour une protection cutanée accrue, le mode Bouclier Cuir Chevelu peut être activé, limitant les risques de dommages thermiques lors de l'utilisation prolongée.

Une offre promotionnelle limitée

Le Shark FlexStyle NextGen IonCurl est actuellement proposé à un prix réduit de 313,49 euros. Cette offre exceptionnelle s'applique sur un prix initial de 329,99 euros, représentant une économie directe pour les consommateurs intéressés par cet équipement haut de gamme.

Pour bénéficier de cette remise, il est impératif d'utiliser le code promo exclusif PARISIENSN10 lors du paiement. Cette disponibilité limitée s'accompagne d'un équipement complet incluant deux paires d'embouts de boucage à air Coanda (24 mm et 32 mm), un embout de finition haute brillance FrizzFighter, une brosse ovale et un concentrateur.