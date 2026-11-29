Caojing, près de Shanghai, subventionne les travailleurs de l'IA pour remplacer la population vieillissante par des profils jeunes et dynamiques à distance.

Les autorités chinoises misent sur l'arrivée de jeunes travailleurs utilisant l' intelligence artificielle pour redynamiser un village essentiellement peuplé de retraités, situé à près de Shanghai. Cette initiative vise à attirer des " nomades numériques" dans des zones rurales pour contrer le vieillissement démographique et stimuler l'économie locale grâce à la technologie. Les ordinateurs portables ont remplacé les charrues au milieu des champs de blé, symbolisant ce nouveau modèle de développement rural basé sur le travail à distance.

Stratégie d'attraction des talents technologiques

Caojing, située dans une réserve naturelle à 60 kilomètres au sud du centre de Shanghai, a rejoint la liste des localités chinoises promettant des millions de yuans d'aides à ces petites et micro-entreprises. En avril, cette municipalité a officiellement lancé son programme pour attirer des professionnels utilisant l'IA ou travaillant dans ce secteur, en leur promettant une vie plus paisible, loin de la pression des grandes villes. L'objectif est de transformer les champs de blé en espaces de travail productifs pour une nouvelle génération d'entrepreneurs.

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Les start-up éligibles bénéficient de bureaux partagés gratuits, de subventions jusqu'à 10.000 yuans (1.370 euros) et d'un mois de logement offert aux entrepreneurs, souvent des indépendants sans salariés. Cette offre financière vise à réduire les barrières à l'entrée pour les travailleurs du secteur technologique qui recherchent un cadre de vie différent de celui des métropoles surpeuplées. Le Village international des nomades numériques est devenu le centre névralgique de cette expérience sociale et économique unique.

L'exemple concret de Wind Liu

Wind Liu, un nomade numérique, travaille sur ordinateur dans la bibliothèque du Village international des nomades numériques à Caojing, en périphérie de Shanghai. Âgé de 38 ans, il s'est installé depuis trois mois avec son épouse à Shuiku, un village de Caojing. Professeur d'anglais, Wind Liu utilise le logiciel chinois Seedance, qui génère des vidéos par IA, pour créer des leçons de vocabulaire animées mettant en scène des personnages de séries américaines. Il publie ensuite ces contenus pédagogiques sur les réseaux sociaux pour atteindre son audience internationale.

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L'IA se charge désormais de l'écriture de ses scripts, de l'enregistrement et du montage, des tâches qui nécessitaient auparavant plusieurs personnes, explique M. Liu. Cette automatisation lui permet de travailler seul tout en produisant un contenu de haute qualité. Il illustre parfaitement le profil que les autorités locales cherchent à attirer : un entrepreneur individuel utilisant la technologie de pointe pour créer de la valeur sans avoir besoin d'une large main-d'œuvre.

Changement de mode de vie et impacts locaux

Les nomades numériques qui ont choisi de s'installer à Caojing aspirent à une vie plus paisible sans pour autant renoncer à leurs ambitions professionnelles. Li Baicao, 34 ans, responsable du projet communautaire, explique que la plupart des gens qu'elle a rencontrés ici aspirent à davantage de liberté, à plus d'espace et de temps dans un environnement plus apaisant. Les matinées commencent souvent par une séance de tai-chi sous une fine pluie, suivie d'une heure de travail intense dans la bibliothèque ou depuis leur logement.

Cette nouvelle dynamique profite à l'économie locale, assure une habitante du coin aux cheveux grisonnants, occupée à désherber près des bâtiments où logent les nomades numériques. Face à l'un de ces bâtiments, une octogénaire trie des haricots secs, observant ce changement générationnel. L'espoir des autorités est que ces personnes créent leurs propres entreprises et contribuent peut-être un jour à dynamiser l'économie locale de manière durable, apportant un souffle nouveau à un village autrefois isolé.