Utiliser shampoing et gel douche interchangeables cause irritations et sécheresse. Laurence Coiffard explique pourquoi il faut distinguer soins capillaires et corporels.

Utiliser son shampoing et son gel douche de manière interchangeable expose la peau et les cheveux à des risques significatifs d'irritation et de sécheresse. Cette pratique courante, souvent motivée par l'oubli d'un produit, peut également compliquer considérablement le coiffage quotidien des cheveux.

Ingrédients spécifiques et différences chimiques

Le docteur en pharmacie Laurence Coiffard, cosmétologue et professeure à l'université de Nantes, précise que ces produits sont fondamentalement différents. Les shampoings contiennent majoritairement des conditionneurs qui facilitent le coiffage et réduisent l'électricité statique, des composants absents des gels douche et potentiellement irritants pour l'épiderme.

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Les gels douche contiennent des tensioactifs qui nettoient et font mousser, mais ils ne ciblent pas les besoins spécifiques des cheveux. L'absence de ces agents hydratants dans le gel douche laisse les cheveux sans protection adéquate lors du lavage.

Risques des shampoings traitants et colorés

Les shampoings antipelliculaires renferment des antifongiques conçus pour éliminer les pellicules après une pause de cinq minutes. Ces ingrédients sont très spécifiques et irritants, ce qui les rend encore plus dangereux pour la peau du corps que pour le cuir chevelu.

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De même, les shampoings pour cheveux colorés intègrent des filtres solaires qui n'ont aucune raison d'être appliqués sur la peau. En hiver, cette exposition inutile bloque la synthèse de la vitamine D, essentielle au bien-être cutané.

Toute fonctionnalité ajoutée au shampoing, comme le volume ou le démêlage, utilise des ingrédients qui peuvent assécher la peau fragile après plusieurs utilisations répétées. Ces formulations ne sont pas adaptées à une utilisation corporelle large.

Impact du gel douche sur les cheveux

L'utilisation d'un gel douche à la place d'un shampoing présente moins de risques pour la santé cutanée globale. Cependant, les cheveux en subiront les conséquences immédiates en termes de coiffabilité et d'esthétique.

Sans les conditionneurs appropriés, les cheveux deviennent plus électriques, plus lourds et plus ternes, perdant ainsi leur volume naturel. Aucun danger sanitaire majeur ne menace le cuir chevelu, qui reste une zone de peau comme une autre, mais le confort et l'apparence en pâtissent.

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Le commerce propose d'ailleurs des gels douche corps et cheveux, mais jamais l'inverse, confirmant cette hiérarchie d'utilisation sécuritaire. Cette absence de produit inversé illustre bien les différences fonctionnelles entre les deux gammes.

Avertissement sur le savon traditionnel

Le savon classique n'est recommandé ni pour les cheveux ni pour la peau moderne, car il dessèche fortement les deux surfaces. Il ne nettoie pas efficacement les cheveux et rend le pH de la peau plus alcalin, la rendant vulnérable aux agressions extérieures.

La variation des soins reste la clé pour éviter ces irritations. Il convient d'alterner les shampoings traitants avec des produits doux et de limiter l'usage des savons au quotidien.