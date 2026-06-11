Shakira's "Dai Dai" not to be FIFA World Cup 2022 official anthem, replaced by David Guetta's "DNA"

The FIFA World Cup 2022 official anthem has been changed from Shakira's "Dai Dai" to David Guetta's "DNA". The change was made due to the song not fitting the FIFA's criteria for the anthem. The new anthem will be performed by several international artists, including David Guetta, Andrea Bocelli, Megan Thee Stallion, and EJAE.

Contrairement à ce qui avait filtré ces derniers jours, le titre "Dai Dai" de Shakira ne sera pas l'hymne officiel de la Coupe du monde.

L'artiste français David Guetta et plusieurs artistes internationaux, dont Andréa Bocelli, en sera les auteurs avec le titre "DNA". Le tube fait bien partie de la Fifa Sound, une playlist des sons officiels de la compétition mais il n'en sera pas l'hymne principal. Le vrai son de la compétition s'intitule DNA (ADN en français) et sera signé de plusieurs artistes dont le DJ français David Guetta.

Il sera accompagné du ténor italien Andrea Bocelli, de Megan Thee Stallion, trois fois lauréate d'un Grammy Award, et de la chanteuse-compositrice EJAE, récompensée aux Oscars, aux Grammy Awards et aux Golden Globes. Le tube sera évidemment à l'honneur de la cérémonie d'ouverture du Mondial, ce jeudi avant le premier match de la compétition entre le Mexique et l'Afrique du Sud au stade Azteca de Mexico (21h).

Andrea Bocelli et EJAE interpréteront DNA pour la première fois lors de la cérémonie d'ouverture à Mexico, indique l'instance internationale. Le titre de la chanson, DNA , est on ne peut plus clair, confie Andrea Bocelli dans le communiqué de la Fifa. Le football fait partie de ma vie depuis toujours et occupera toujours une place très spéciale dans mon cœur.

Être invité à chanter l'hymne de la Coupe du Monde de la FIFA et à participer à la cérémonie d'ouverture est un honneur qui me touche profondément. C'est aussi un immense plaisir et une grande gratitude pour moi de revenir à Mexico, une ville qui m'a accueilli avec une chaleur extraordinaire. Chanter l'hymne officiel aux côtés d'EJAE et de David Guetta est une collaboration que je chérirai toujours.

À la FIFA, aux organisateurs et à tous les supporters qui se rassembleront dans les stades, les salons et sur les places de village à travers le monde, c'est pour vous que nous chantons





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