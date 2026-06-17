Shakira répond avec humour aux rumeurs sur un sosie lors de son retour sur scène

Après avoir été accusée d'avoir utilisé un sosie lors de la cérémonie d'ouverture de la Coupe du monde 2026, Shakira a fait un retour remarqué sur scène à Houston. La chanteuse colombienne a adressé avec humour la polémique qui l'a visée, démontrant qu'elle refuse le rôle de victime et transforme cette épreuve en force créative.

Shakira n'en a cure des rumeurs. Quelques jours après une prestation jugée controversée par certains internautes lors de la cérémonie d'ouverture de la Coupe du monde 2026 à Mexico, la chanteuse colombienne a retrouvé la scène à Houston, au Texas.

Devant des milliers de spectateurs, l'ex-compagne de Gerard Piqué s'est même amusée de la polémique qui l'a touchée. Son apparition devant des millions de téléspectateurs lors de la cérémonie d'ouverture a immédiatement suscité de très nombreuses réactions sur les réseaux sociaux, où sa prestation, pourtant événementielle, a rapidement été éclipsée par une rumeur aussi virale qu'inattendue : pour certains internautes, il ne s'agissait tout simplement pas d'elle, mais d'un sosie.

Sur X, les commentaires se sont multipliés, entre stupeur, moqueries et accusations de playback, alimentant encore davantage la controverse. Pourtant, la chanteuse avait partagé plusieurs images de répétitions et les coulisses sur Instagram avant et après le show, mais la rumeur a continué de se propager et l'artiste n'a pas daigné répondre publiquement à cette folle théorie, enfin presque !

Car ce lundi 15 juin, dans le cadre de sa tournée mondiale, elle est apparue tout sourire sur scène à Houston. Face au public, la chanteuse de 49 ans a pris le temps de faire durer le suspense : après quelques secondes d'attente, elle a retiré ses lunettes teintées, feignant l'étonnement avant d'éclater de rire. Pour beaucoup de fans, ce geste n'avait rien d'anodin et ressemblait fortement à un clin d'œil aux rumeurs qui enflamment la toile depuis plusieurs jours.

Face aux accusations, de nombreux fans s'étaient mobilisés pour la défendre, soulignant notamment une petite cicatrice visible au milieu de son front, le port de baskets à semelles compensées et la publication d'images de répétition prises la veille. Son récent show à Houston est donc venu clore cette séquence争议aire, démontrant que la chanteuse colombienne refuse désormais d'endosser le rôle de victime.

Loin du glamour qui entoure son image publique, l'artiste assume seule la réalité de sa vie de famille, entre responsabilités de mère, quotidiens concrets et l'amour indéfectible de ses proches. Cette épreuve, aussi violente soit-elle, est devenue une source d'inspiration artistique. Entre sa vie à Miami et le travail en studio, elle a transformé cette période douloureuse en élan créatif, donnant naissance à un album cathartique sorti en mars 2024, mêlant pop, électro et sonorités latines.

Sur le plan personnel, elle n'écarte pas l'idée d'ouvrir à nouveau son cœur, mais sans se précipiter, gardant une prudence qui contraste avec la tempête médiatique qu'elle a traversée





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