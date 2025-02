Shakira Enchaine Sa Tournée Mondiale Après Un Grammy

La star colombienne Shakira a lancé sa première tournée mondiale en sept ans mardi à Rio de Janeiro, au Brésil, pour son dernier album « Las mujeres ya no lloran ». La chanteuse a interprété ses tubes les plus populaires ainsi que des titres de son nouvel album, y compris « Shakira : Bzrp Music Sessions, Vol. 53 », qui fait écho à sa séparation d'avec Gerard Piqué. Shakira a dédié la soirée à la résilience et à l'amour de soi, déclarant que la musique guérit.

L'icône de la musique latine Shakira a entamé mardi à Rio de Janeiro, au Brésil, sa première tournée mondiale en sept ans pour son dernier album, intitulé « Las mujeres ya no lloran » (Les femmes ne pleurent plus), récompensé d'un tout récent Grammy . La chanteuse colombienne, au style éclectique, a embrasé le stade Olympique Nilson Chaves, d'une capacité d'environ 46 000 personnes, en alternant ses tubes les plus populaires et des titres de ce 12e album.

Shakira a notamment interprété « Shakira : Bzrp Music Sessions, Vol. 53 », titre devenu viral sur les plateformes de streaming et qui fait écho à sa séparation très médiatisée d'avec l'ex-footballeur espagnol Gerard Piqué en juin 2022. « La musique guérit », a déclaré Shakira aux spectateurs, dans un appel à la « résilience ». « Aimer quelqu'un d'autre est très bien, mais c'est mieux de s'aimer soi-même », a-t-elle lancé. « Elle a traversé une période très difficile dans sa vie personnelle, elle s'est réinventée et aujourd'hui elle est plus forte que jamais. Je pense que ce concert couronne tout », a assuré à l'AFP Juliana Modenesi, qui a parcouru 600 kilomètres afin de voir son idole pour la première fois. Le Grammy du meilleur album pop latino S'agit-il de la première tournée depuis 2018 de la star colombienne, qui avait accédé à une célébrité planétaire avec « Whenever, whenever » en 2001. De la pop au reggaeton, en faisant un détour par la salsa et la bachata dominicaine, Shakira a occupé la scène à Rio pendant deux heures et demie, quelques jours après avoir reçu le Grammy du meilleur album pop latino. Une récompense qu'elle a dédiée aux migrants menacés d'expulsion des États-Unis par le président Donald Trump. Shakira a également repris des classiques tels que « Hips Don't Lie », « Chantaje » et « Waka Waka », hymne de la Coupe du monde de football 2010 en Afrique du Sud.Forte de plus de 90 millions de disques vendus dans le monde et de quatre Grammy reçus aux États-Unis, parmi une montagne d'autres prix, Shakira est l'une des artistes latines les plus populaires de tous les temps. Au cours de cette tournée, elle doit enchaîner d'ici fin juin près de 50 dates en Amérique latine puis aux États-Unis et au Canada.





