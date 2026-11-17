SFR décline sa nouvelle Box 10 Wi-Fi 7 dans l'offre Fibre Power à 36,99 euros par mois. Une passerelle bi-bande compétitive qui comble le fossé technique avec ses concurrents.

Le 17 novembre 2026, SFR officialise le déploiement de sa nouvelle box réseau, la Box 10. Cet équipement Wi-Fi 7 bi-bande intègre désormais l'abonnement SFR Fibre Power, tarifé à 36,99 euros par mois. Cette offre s'inscrit comme une étape intermédiaire stratégique entre le modèle d'entrée de gamme et la version premium supérieure, la Box 10+.

Caractéristiques techniques de la passerelle SFR

Cette nouvelle box remplace définitivement la Box 8 au sein de la gamme Fibre Power de SFR. L'équipement bénéficie d'une certification Wi-Fi Alliance pour sa norme Wi-Fi 7. Il offre des débits théoriques cumulés atteignant 6,8 Gbit/s, marquant une progression de 25 % par rapport à son prédécesseur. La connexion fibre utilise la technologie GPON, permettant un téléchargement jusqu'à 2 Gb/s et une émission jusqu'à 1 Gb/s.

Also read La 2G de SFR est en train de s'éteindre, et votre téléphone 4G n'est pas forcément tranquille

Le design intègre un écran tactile E-ink, semblable à celui d'une liseuse, pour le contrôle local. SFR a collaboré avec l'association HandiCaPZero pour rendre l'appareil accessible. Des marquages en braille et une disposition intuitive des ports ont été conçus pour faciliter l'utilisation. Quatre ports Ethernet complètent la connectique, dont deux spécifiques à 2,5 Gb/s.

L'écosystème domotique s'appuie sur le protocole Thread à faible consommation. Les modules sont compatibles avec les capteurs de mouvement et les prises connectées. SFR valorise également l'empreinte carbone de la box. Le châssis utilise 100 % de plastique recyclé et 46 % de pièces métalliques recyclées. Un mode éco réduit la consommation électrique de 9,4 W à 5,9 W.

Advertisement

Détails commerciaux de l'offre SFR Fibre Power

Les abonnés de l'offre SFR Fibre Power souscrivent un engagement de douze mois. Des frais d'ouverture de ligne de 49 euros s'appliquent au contrat. SFR rembourse sur demande jusqu'à 100 euros de frais de résiliation auprès de l'ancien fournisseur. L'abonnement inclut le décodeur SFR Box 8 TV avec support 4K HDR, Dolby Vision et Dolby Atmos.

Le téléphone fixe permet des appels illimités vers les mobiles et les fixes dans plus de 100 destinations. Les abonnés bénéficient d'une remise de 3 euros par mois sur une option streaming comme Netflix ou Disney+. Une réduction jusqu'à 8 euros s'applique sur les forfaits mobiles associés. Un répéteur Wi-Fi 7 est disponible sur demande via l'Espace Client. Des frais d'activation de 10 euros sont facturés pour cet accessoire.

Stratégie commerciale et positionnement concurrentiel

La Box 10 se positionne sous la Box 10+, qui utilise la fibre XGS-PON jusqu'à 8 Gb/s. La Box 10+ est tri-bande, incluant la bande 6 GHz pour des débits plus élevés. La Box 10 se limite aux fréquences 2,4 et 5 GHz pour rester compétitive. Cette réduction de prix et de débit répond à une attente forte du milieu de gamme.

Bouygues Telecom a anticipé ce marché avec la Bbox Must Wi-Fi 7. Cette box bi-bande offre 2 Gb/s en téléchargement. Son prix peut descendre à 29,99 euros lors du Black Friday. Elle limite les ports haute vitesse à un seul port 2,5 Gb/s.

Advertisement

Orange a introduit la Livebox S au milieu de gamme en avril 2025. Orange propose également la Livebox 7 tri-bande jusqu'à 8 Gb/s. Free a déployé la Freebox Pop S Wi-Fi 7 jusqu'à 5 Gb/s à 24,99 euros. La stratégie de SFR vise à combler les vides techniques de son catalogue. La Box 10 répond aux besoins des foyers exigeant une couverture Wi-Fi 7 fiable. Elle s'appuie sur une ergonomie soignée et une accessibilité reconnue pour fidéliser les clients.