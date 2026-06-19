Seyne-les-Alpes : le premier festival des Échos de la Blanche célèbre la Fête de la musique

Le comité des fêtes de Seyne-les-Alpes lance son premier festival Échos de la Blanche à l'occasion de la Fête de la musique le 20 juin 2026. Gratuit et éclectique, l'événement propose treize concerts et déambulations dans tout le village, de 11h à minuit, mettant en lumière des artistes locaux et émergents sur des scènes multiples.

Le comité des fêtes de Seyne-les-Alpes, dans les Alpes-de-Haute-Provence, récemment renouvelé, organise son premier festival dédié à la musique dans le cadre de la Fête de la musique.

L'événement, intitulé les Échos de la Blanche, se déroulera le samedi 20 juin 2026, de 11 heures du matin jusqu'après minuit. Il proposera une programmation riche et variée avec pas moins de treize artistes et groupes répartis sur plusieurs scènes à travers les quartiers du village.

L'objectif est de mettre en avant des talents locaux et émergents dans une ambiance conviviale, en couvrant un large spectre musical : musiques actuelles, du monde, jazz, sonorités électroniques, ainsi que des spectacles pour enfants comme des contes musicaux. La scène principale, installée au boulodrome, sera accessible en open stage de 16h à 19h pour les musiciens amateurs. Tous les concerts sont gratuits, conformément à l'esprit de la Fête de la musique.

La programmation détaillée inclut : Duncan Hogg (pop-rock-folk) en ouverture dans les bars-restaurants, Le Tchoa en déambulation, Bee Keeper Sound System (reggae, dub, tropical) à l'avant-fort, Pan Addict (hand pan) à la chapelle des Pénitents, un tour de contes musicaux pour enfants à l'école, Accords Perdus (bossa nova, jazz) sur la guinguette du boulodrome, Martin Piatek (chanson française poétique et engagée) dans les jardins du Bastion, le Benoit Moreau Trio (jazz) sur la place du Rochas, Yoopi Jazz Band (jazz New Orleans) en déambulation, et enfin sur la grande scène du boulodrome de 20h à 0h30 : El'Magas (variétés festives), Isope (rock), Sowilo Duo (musique du monde) et un DJ set electro world.

Ce festival s'inscrit dans un week-end de célébrations plus large en Provence, marqué par d'autres initiatives comme la Fête de la nature ou des événements autour du yoga. Il illustre la volonté du nouveau comité des fêtes d'animer le village en soutenant la création artistique et en offrant un accès libre à la culture pour tous les publics





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