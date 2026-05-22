Sexualité post-partum : Comprendre et surmonter le fossé du désir

Une étude menée auprès de 3000 femmes révèle les défis physiques et émotionnels de l'intimité après l'accouchement, tout en soulignant les opportunités de redécouverte du corps.

L'arrivée d'un nouveau-né marque le début d'une aventure humaine extraordinaire, souvent synonyme de bonheur intense et de renouveau. Cependant, derrière l'image idyllique de la maternité se cache une réalité plus complexe, notamment en ce qui concerne le retour à l'intimité physique et émotionnelle.

Une étude d'envergure menée par INTIMINA auprès de 3 000 femmes ayant accouché au cours des douze derniers mois en France, au Royaume-Uni et en Espagne a mis en lumière un décalage significatif entre les attentes sociales et le vécu réel des mères. Ce phénomène, qualifié de fossé du désir, illustre la difficulté pour de nombreuses femmes de retrouver un rythme sexuel similaire à celui d'avant la grossesse, en raison d'un cumul de facteurs physiques et psychologiques.

Le premier obstacle majeur identifié par les participantes est l'épuisement profond, cité par 34,3 % d'entre elles. Cette fatigue chronique, liée aux nuits hachées et aux exigences du soin d'un nourrisson, prime souvent sur tout autre désir. À cela s'ajoutent des contraintes physiques concrètes comme la sécheresse vaginale, rapportée par 31,4 % des femmes, ainsi qu'une crainte persistante de ressentir des douleurs lors des rapports, exprimée par 30,9 % du panel.

Au-delà du corps, c'est la charge mentale et émotionnelle qui pèse le plus lourdement. Environ 44,2 % des femmes interrogées déclarent ressentir une forme de culpabilité face à leur manque d'envie. En France, ce sentiment est encore plus prononcé, atteignant 47,5 % lorsqu'il s'agit de la relation avec le partenaire. Cette pression est accentuée par le cadre médical, où le délai de six à huit semaines avant la visite post-natale devient une source de stress.

Environ 17,4 % des femmes se sentent pressées par ce calendrier, et 15,1 % avouent se sentir brisées au moment même où elles reçoivent l'autorisation médicale de reprendre une activité sexuelle normale. Plus troublant encore, 20,9 % des mères admettent avoir simulé le plaisir pour ne pas décevoir leur conjoint. Malgré ces défis, la période du post-partum n'est pas uniquement synonyme de difficultés ; elle peut aussi être le catalyseur d'une transformation positive du rapport au corps.

L'étude révèle que 42,2 % des femmes éprouvent un respect et une admiration accrus pour leur propre corps après l'épreuve de l'accouchement. Pour 31,3 % d'entre elles, la qualité des orgasmes s'est même améliorée depuis la naissance de l'enfant. L'intimité évolue vers une dimension différente : pour 34,7 % des participantes, la sexualité devient un outil de redécouverte corporelle.

Les rapports ne sont plus perçus comme une simple finalité physique, mais comme un moyen d'être valorisée et remarquée en tant que femme, et non plus seulement en tant que mère, un sentiment partagé par 32,8 % des sondées. Les Françaises, en particulier, sont 36 % à voir dans cette étape une opportunité d'explorer de nouvelles zones de plaisir et de redéfinir leur relation intime. Face à ces constats, un besoin urgent d'accompagnement médical et psychologique est exprimé.

Plus d'un tiers des femmes, soit 37,3 %, estiment qu'un accès facilité à la rééducation du plancher pelvien et à des soins de santé intime adaptés aurait grandement aidé leur transition. En France, 42 % des mères auraient souhaité que les professionnels de santé abordent le sujet de la sexualité beaucoup plus tôt après l'accouchement. Laure Senemaud Carriquiry, sexologue et porte-parole d'INTIMINA, souligne que la grossesse et l'accouchement représentent un bouleversement total pour le couple.

Elle insiste sur le fait que la reconstruction de l'équilibre intime doit être progressive et tenir compte de facteurs hormonaux, environnementaux et psycho-émotionnels. Selon elle, la visite post-natale constitue le moment idéal pour briser les tabous et ouvrir un dialogue sincère et sans jugement sur la vie affective et sexuelle, afin que chaque couple puisse trouver son propre rythme loin des normes imposées





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