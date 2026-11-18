Découvrez les nouveaux seuils de franchise en base de TVA pour 2026. Comment dépasser les plafonds BIC et BNC sans perdre le statut de micro-entrepreneur.

Le régime de la micro-entreprise, populaire pour sa comptabilité simplifiée et ses allègements fiscaux, impose aux auto-entrepreneurs de respecter scrupuleusement des plafonds de chiffre d'affaires. Ces seuils déterminent directement l'obligation de collecter et de reverser la taxe sur la valeur ajoutée, un levier crucial pour la compétitivité des prix. En 2026, ces limites restent strictes et conditionnent la croissance des activités commerciales et libérales. Tout dépassement entraîne des obligations déclaratives immédiates ou progressives selon le moment où le cap est franchi.

Le Principe de la Franchise en Base de TVA

L'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée, nommée franchise en base, permet aux micro-entreprises de ne pas facturer cette contribution à leurs clients. Cette mesure avantage les particuliers qui paient un prix net, sans la surcharge des 20 pour cent de taxe. Cependant, cette exonération a un coût caché pour l'entrepreneur. Il ne peut pas récupérer la TVA acquittée sur ses achats professionnels, qu'il s'agisse de matériel informatique ou d'abonnements logiciels. Cette perte de trésorerie potentielle doit être intégrée dans la stratégie de rentabilité de l'activité.

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La mention légale " TVA non applicable, article 293 B du code général des impôts " doit obligatoirement figurer sur toutes les factures émises. Cette référence claire informe les clients du statut de l'entreprise et évite les confusions fiscales. L'absence de cette mention peut être interprétée comme une tentative de dissimulation ou une erreur de gestion, ce qui attire l'attention des contrôleurs fiscaux. La transparence administrative est donc la première étape pour maintenir un statut conforme.

Les Plafonds de Chiffre d'Affaires par Régime

Les limites de chiffre d'affaires varient considérablement selon la nature juridique de l'activité exercée. Pour les activités commerciales, de production ou d'hébergement relevant du régime BIC, le plafond annuel atteint 85 000 euros. Ce seuil est augmenté de 10 pour cent pour tenir compte de l'inflation et des fluctuations économiques, portant le seuil majoré à 93 500 euros. Ces chiffres s'appliquent sur la base du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année civile précédente.

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Les prestataires de services soumis au régime BNC font face à des contraintes plus strictes. Leur chiffre d'affaires ne doit pas excéder 37 500 euros, avec un seuil majoré fixé à 41 250 euros. Ces limites inférieures reflètent la nature souvent plus intensive en main-d'œuvre de ces activités. Les auto-entrepreneurs doivent surveiller ces montants de près, car le calcul se fait sur une base annuelle complète. Une activité lancée en milieu d'année subira un prorata, ajustant le seuil au nombre de jours d'exercice.

Gestion des Activités Mixtes et Professions Libérales

Les entrepreneurs combinant plusieurs types d'activités, comme la vente de biens et la prestation de services, doivent gérer des seuils séparés. Le chiffre d'affaires total reste plafonné à 203 100 euros pour conserver le statut global de micro-entrepreneur. Chaque activité doit être comptabilisée distinctement pour appliquer les bons seuils. Cette séparation rigoureuse est essentielle pour éviter une déchéance involontaire du régime simplifié.

Les professions libérales, telles que les avocats, bénéficient de règles spécifiques différenciant les actes réglementés des activités non réglementées. Les consultations et rédactions d'actes relèvent d'un seuil de 50 000 euros, majoré à 55 000 euros. Les formations ou animations, considérées comme non réglementées, suivent un seuil plus bas de 35 000 euros, portant le majoré à 38 500 euros. Une comptabilité détaillée est indispensable pour classer correctement chaque encaissement et optimiser la fiscalité.

Conséquences du Dépassement et Adaptation Stratégique

Le franchissement d'un seuil de chiffre d'affaires déclenche des obligations fiscales immédiates ou différées selon le moment de l'alerte. Si le dépassement se produit en cours d'année, l'auto-entrepreneur perd la franchise en base dès le premier jour concerné. Il doit alors facturer et reverser la TVA sur l'intégralité de son activité, une mesure punitive visant à décourager les dépassements fortuits. Cette transition brutale peut impacter fortement la trésorerie et la visibilité des prix.

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En revanche, si le seuil est dépassé en fin d'année, l'assujettissement ne prend effet que l'année suivante. Par exemple, un chiffre d'affaires de 38 000 euros en 2026 entraîne la redevabilité à partir du 1er janvier 2027. Cette règle offre une marge de manœuvre pour s'adapter. Utiliser des outils SaaS pour suivre le chiffre d'affaires en temps réel permet d'anticiper les changements de statut et de ajuster sa tarification avant la perte de l'avantage concurrentiel.