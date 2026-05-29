Seth Quintero s'impose au Desafio Ruta 40 et écrit l'histoire du W2RC 2026

Le rallye‑raid Desafio Ruta 40 se clôture sur une finale exceptionnelle où Seth Quintero remporte la catégorie Ultimate, suivi de près par Hank Lategan et Nasser Al‑Attiyah, tandis que Sébastien Loeb garde le leadership du championnat mondial.

Le dernier jour du Desafio Ruta 40 , final de la troisième manche du Championnat du monde de rallye‑raid 2026 (W2RC), a offert une fin de course d'une intensité rare, où quatre pilotes se sont affrontés dans un véritable duel d'endurance et de stratégie.

Seth Quintero, jeune pilote américain au volant d'une Toyota Hilux, a finalement triomphé, s'assurant la victoire après une spéciale décisive qui a tenu en haleine les spectateurs comme les concurrents. Le départ de la cinquième et ultime étape a vu les quatre protagonistes - Quintero, le qatari Nasser Al‑Attiyah, le sud‑africain Hank Lategan et le légendaire français Sébastien Loeb - séparés par moins de cinq minutes, créant un suspense à couper le souffle.

Quintero, qui menait déjà le classement, a maintenu son avance malgré un arrêt imprévu au kilomètre 101 qui lui a coûté plusieurs minutes précieuses. Cet incident aurait pu bouleverser l'équilibre de la course, mais les erreurs des autres compétiteurs ont permis à l'Américain de rester à la tête du classement, avec un écart final de moins de quatre minutes par rapport à Loeb, qui a terminé quatrième à bord d'un Dacia Sandrider.

L'incident qui a le plus marqué la journée a été la crevaison subite d'Al‑Attiyah au kilomètre 253, qui l'a fait perdre deux minutes et demie. Ce contre‑temps a offert à Hank Lategan, également pilote d'une Toyota Hilux, l'opportunité de dépasser le Qatari. Lategan a remporté la spéciale finale, terminant à seulement une minute et cinquante‑cinq secondes de son co‑équipier, doublant ainsi le podium des Hilux.

Cette performance lui a valu la deuxième place du classement général, tandis qu'Al‑Attiyah s'est finalement installé en troisième position, à deux minutes et vingt‑six secondes du vainqueur. Le résultat final du rallye‑raid se décline ainsi : première place à Seth Quintero (Toyota), deuxième place à Hank Lategan (Toyota) et troisième place à Nasser Al‑Attiyah (Dacia).

Le tableau d'honneur se complète avec Sébastien Loeb, qui, malgré un retard de cinq minutes vingt‑quatre secondes, conserve le leadership du championnat mondial grâce à ses points accumulés lors des précédentes manches. Cette victoire revêt une importance historique pour le rallye‑raid. Il s'agit du premier succès de Quintero dans la catégorie Ultimate, mais aussi du tout premier triomphe d'un pilote américain à ce niveau de compétition.

Le jeune pilote a ainsi ouvert une nouvelle ère pour les États‑Unis dans le sport automobile de longue distance, démontrant que la combinaison d'une conduite audacieuse et d'une préparation technique rigoureuse peut rivaliser avec les vétérans du circuit. Quant à Loeb, même s'il n'a pas pu récupérer le retard accumulé, son résultat solide maintient son statut de concurrent de premier plan et le place en bonne position pour les prochaines épreuves du championnat.

Le Desafio Ruta 40 aura donc non seulement offert un spectacle palpitant, mais aussi posé les jalons d'une saison 2026 qui s'annonce encore plus disputée, avec des pilotes de différents horizons prêts à tout donner pour décrocher le titre mondial





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