L'Agglo de Sète adopte une motion contre la baisse du remboursement des cures thermales en 2027, défendant le bassin de Thau face au projet gouvernemental.

Le conseil communautaire de Sète Agglo s'est réuni jeudi 19 novembre dans la commune de Gigean pour aborder une question de santé publique majeure. Les élus ont voté à l'unanimité une motion fermement opposée au projet du gouvernement de réduire le remboursement des cures thermales. Cette décision vise à protéger l'accès aux soins ainsi que l'économie fragile du bassin de Thau face aux nouvelles orientations législatives.

Opposition au projet gouvernemental du PLFSS 2027

L'Agglo de Sète entend bloquer le projet gouvernemental de baisse du remboursement des cures thermales inscrit dans le cadre du Projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2027. Cette mesure prévoyait initialement qu'une part croissante du financement des cures soit transférée vers les organismes complémentaires de santé. En conséquence, cette charge financière retomberait directement et plus lourdement sur les patients eux-mêmes, menaçant leur capacité à accéder à ces traitements.

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La motion adoptée le 19 novembre à Gigean précise que les élus s'opposent fermement à cette orientation. Elle souligne que cette réforme ne tient pas compte de la spécificité territoriale du bassin de Thau. Une lettre, également titrée "Motion", sera adressée dans les prochains jours. Elle sera signée par l'ensemble des élus de l'Agglo de Sète et remise au Premier ministre Sébastien Lecornu.

Problèmes de méthode et absence de dialogue

L'Agglo de Sète soulève avec vigueur un double problème de méthode ayant conduit à l'élaboration de cette réforme. La première critique porte sur l'absence de dialogue suffisant avec les acteurs locaux avant l'annonce du projet. Les élus locaux, les soignants, les représentants des patients et les professionnels du thermalisme n'ont pas été suffisamment consultés. Cette exclusion est vue comme un manque de respect envers ceux qui vivent et travaillent directement dans le secteur.

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Le deuxième point de blocage concerne la timing de cette décision gouvernementale. La réforme anticipe les conclusions de la Haute Autorité de santé, qui avait pourtant été saisie par le Gouvernement lui-même. Cette autorité doit évaluer le service médical rendu des cures thermales. Les élus estiment qu'il est prématuré de supprimer des remboursements avant même la publication de cette évaluation officielle. Ils considèrent que la méthode used contrevient au principe de prudence nécessaire en matière de santé publique.

Impact économique et mobilisation du territoire

Les conséquences potentielles de ce déremboursement s'étendent bien au-delà du simple cadre médical. Tout le territoire du bassin de Thau serait fortement impacté par cette mesure. L'économie locale, très dépendante de l'attractivité thermale, risque de subir des dommages durables. La motion adoptée vise donc à préserver non seulement la santé des habitants, mais aussi la viabilité économique de la région.

Une forte mobilisation est en cours pour défendre l'accès aux cures thermales sur le territoire. Des discours de contestation ont déjà été entendus, notamment à Balaruc-les-Bains, première station thermale de France. Les élus et les citoyens expriment leur inquiétude face à la possible fermeture des sources de revenus liées au thermalisme. Cette contestation collective témoigne de l'importance sociale et économique de ces structures pour l'équilibre du territoire du bassin de Thau.