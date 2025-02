Sesterce Investit 450 Millions d'Euros dans un Nouveau Data Center à Valence Romans Agglo

Le leader français du cloud computing, Sesterce, a annoncé un investissement majeur de 450 millions d'euros pour construire un nouveau data center de dernière génération sur le parc d'activités Rovaltain à Valence Romans Agglo (Drôme). Ce projet s'inscrit dans le plan national ambitieux d'Emmanuel Macron visant à développer les infrastructures d'IA en France.

Ce futur data center, véritable hyper-calculateur, sera équipé de 40 000 GPU (processeurs graphiques) et constituera une infrastructure stratégique pour l'entraînement et le déploiement de l'intelligence artificielle. Il sera implanté à Rovaltain, marquant une évolution concrète et tant attendue de la plateforme scientifique Ecotox, en partenariat avec bioMérieux. Ce projet représente une étape cruciale dans notre stratégie de développement des capacités de calcul haute performance en France. Le choix de Valence s'est imposé naturellement grâce à son écosystème dynamique et sa position stratégique., a déclaré Anthony Tchakerian, Co-fondateur de Sesterce. Créée en 2018, Sesterce est devenue en quelques années le leader français du cloud computing avec un chiffre d'affaires dépassant les 20 millions d'euros. L'entreprise marseillaise exploite une quinzaine de centres de calcul dédiés au traitement des données pour l'intelligence artificielle. Le site bénéficiera des dernières innovations technologiques en matière d'efficacité énergétique, notamment un système de refroidissement par boucle d'eau fermée permettant la réutilisation de la chaleur produite. « L'arrivée de Sesterce renforce considérablement notre position comme territoire d'excellence pour l'industrie et l'innovation », a souligné Nicolas Daragon, président de Valence Romans Agglo. « Ce projet structurant conforte notre récente labellisation Territoire d’industrie et notre position parmi les trois agglomérations moyennes les plus dynamiques de France. Il ouvre aussi les portes à l'implantation de nouvelles entreprises liées au secteur de l'IA. » Le data center créera de nombreux emplois qualifiés dans les domaines de l'ingénierie, de la maintenance et de la sécurité industrielle (plusieurs centaines dont les premiers arriveront dès cette année). Il devrait ouvrir avant fin 2026 et rejoindre les 190 entreprises et 2 800 salariés déjà présents sur le parc Rovaltain, consolidant ainsi son statut de pôle d'excellence dans les technologies vertes et le numérique.





