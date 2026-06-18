Service national universel : immersion au cœur du recrutement du 2e RIMa de Champagné

Découvrez le processus de recrutement et les missions des jeunes engagés dans le Service national au 2e Régiment d'Infanterie Marine. Entre tests psychologiques, tir de précision et renforcement de la cohésion, suivez ces volontaires de 18 à 25 ans sur la voie d'un engagement de dix mois au service de la France.

En novembre 2026, le 2e Régiment d'Infanterie Marine (2e RIMa) de Champagné accueillera 36 jeunes dans le cadre du Service national universel. Ce programme, qui cible des volontaires âgés de 18 à 25 ans, propose un engagement de dix mois au sein des armées.

La journée de recrutement a été minutieusement suivie pour une dizaine de postulants, découvrant les multiples étapes du processus, des tests psychologiques à l'entretien avec les ressources humaines, en passant par l'examen médical. Les candidats, comme Gabriel ou Maxime, expriment des motivations variées mais convergentes : l'envie de servir la France, de découvrir la camaraderie militaire et de valoriser un engagement personnel, souvent déjà ancré dans le volontariat (pompiers, sécurité civile).

Leur parcours inclut une immersion au cœur des activités du régiment, avec une visite du camp de 850 hectares, une démonstration de tir de précision sur le terrain d'entraînement, la découverte d'un parcours naturel obstacle mettant l'accent sur la cohésion d'équipe, ainsi que des séances de sport intensif (cordage, boxe, escalade) et une observation des exercices de combat urbain. Le chef de corps du 2e RIMa, dont le départ est prévu en juillet 2026, souligne l'importance de ce service pour renforcer le lien entre l'Armée et la Nation dans un contexte géopolitique tendu, tout en précisant que ces engagés ne seront pas déployés en opérations extérieures.

Leurs missions consisteront en des tâches de protection et de soutien. Avec déjà 30 présélectionnés sur 36 places, le régiment espère conserver 80% de ces jeunes à l'issue des dix mois. Des travaux d'infrastructure, dont la rénovation d'une caserne et un projet de nouvelle construction pour 2029, visent à augmenter la capacité d'accueil jusqu'à 90 appelés.

Ce retour du service national représente un tournant majeur pour les armées françaises, cherchant à rajeunir leurs rangs et à ancrer leurs valeurs dans la société civile





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