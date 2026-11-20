Livie, diplômée en psychologie, met son expertise au service des résidents de l'Ehpad Mille Soleils à Marciac dans le Gers pour lutter contre l'isolement des seniors.

Depuis le début du mois de juillet, la jeune diplômée Livie intègre les rangs de l' Ehpad Mille Soleils situé à Marciac, dans le département du Gers. Âgée de 21 ans et titulaire d'une licence en psychologie, elle a choisi de s'engager dans un service civique spécifique dédié au lien intergénérationnel. Cette mission de huit mois s'inscrit dans le dispositif du service civique solidarité seniors, une initiative visant à lutter contre l'isolement des personnes âgées tout en offrant une première expérience professionnelle aux jeunes de 16 à 25 ans.

Une mission axée sur la santé mentale des résidents

Ce programme, qui arrive à sa cinquième année d'existence, est généralement confié à des animateurs mais présente ici une particularité notable liée au profil académique de la bénéficiaire. Grâce à l'accompagnement de sa tutrice, Guilaine Pinaud, psychologue au sein de l'établissement, Livie peut adapter ses interventions pour inclure une dimension psychologique spécifique. Elle travaille auprès des 84 résidents répartis dans cinq unités différentes, une diversité d'effectifs qui exige une grande polyvalence dans l'approche des besoins individuels.

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La chargée de développement pour le Gers et les Hautes-Pyrénées, Célia Taran, souligne la flexibilité de ce dispositif qui permet à chaque volontaire de trouver sa place. Pour Livie, originaire de Maubourguet, ce choix répond à une nécessité stratégique après n'avoir pas obtenu de place en master cette année. Elle considère cette période comme un nouvel objectif permettant de développer une expérience concrète dans un domaine qui lui tient à cœur, à savoir le soutien aux seniors.

Une routine quotidienne riche en interactions sociales

La journée type de Livie commence tôt le matin par des activités ludiques, telles que des jeux de société, destinés aux résidents souffrant de troubles cognitifs au sein de l'unité fermée et protégée. L'après-midi est quant à elle dédiée à des entretiens de soutien ou à des animations plus libres. Ces moments sont ponctués de repas thérapeutiques, où elle accompagne une résidente spécifique, renforçant ainsi le lien de confiance et la stabilité émotionnelle de cette dernière.

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Guilaine Pinaud témoigne de l'efficacité remarquable de cette approche. Elle note que Livie apporte une fraîcheur et un dynamisme nécessaires, offrant un regard différent sur le vieillissement. La jeune femme parvient à soutenir des personnes atteintes de troubles sévères de manière autonome, démontrant une grande capacité d'écoute et d'adaptation. Cette complémentarité entre l'expertise professionnelle de la tutrice et l'énergie du volontaire crée un environnement rassurant pour les habitants de l'Ehpad.

Un échange intergénérationnel nourri par la musique

L'un des aspects les plus marquants de cette expérience est la création d'un véritable dialogue entre les générations. Jacques, résident de l'établissement depuis quatre ans, exprime sa satisfaction quant à la présence de Livie. Il apprécie particulièrement les échanges autour du piano, instrument qu'il affectionne. La jeune femme lui apprend à jouer, et ces sessions musicales deviennent souvent le prétexte à des débats philosophiques ou des partages de points de vue variés.

Ces moments de convivialité s'étendent parfois à d'autres résidents, comme en témoignent les chansons spontanées que Jacques provoque en invitant d'autres habitantes à les rejoindre. Ce partage musical brise les barrières sociales habituelles et permet à Livie de casser les a priori. Elle apprend ainsi à tolérer la différence et à comprendre les réalités du grand âge au-delà des simples clichés, enrichissant sa propre vision du monde et de la psychologie.

Des conséquences durables sur le parcours professionnel

L'impact de ce service civique dépasse le cadre de la simple aide ponctuelle. Selon Célia Taran, le lien créé avec les résidents persiste bien après la fin de la mission. Certains jeunes reviennent régulièrement pour rendre visite à une personne en particulier, apportant parfois un geste symbolique comme un gâteau le dimanche. Cette continuité relationnelle prouve l'importance du rôle des volontaires dans la construction d'un tissu social local résilient.

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Pour Livie, cette immersion constitue une étape déterminante vers son objectif de devenir psychologue spécialisée en gérontologie. Ayant découvert le milieu lors d'un stage en psychogériatrie plus tôt dans l'année, elle confirme que ce service civique a approfondi sa compréhension du sujet. L'expérience concrète acquise au contact direct des habitants confirme son attirance pour ce domaine spécifique, tout en ouvrant des perspectives, comme le montre le cas d'un autre jeune de 16 ans qui travaille désormais au sein de l'Ehpad après sa mission.