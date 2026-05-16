Sérum cheveux anti-chute Peptides & extrait de pois de Aroma Zone : un produit efficace contre la chute des cheveux

Aroma Zone propose un sérum cheveux anti-chute Peptides & extrait de pois qui aide à limiter la chute des cheveux et à densifier et fortifier les cheveux dès la racine. Ce sérum est proposé dans un flacon en verre de 50 mL au prix de 11,95 euros et est rechargeable avec une eco-recharge de 50 mL vendue à 8,95 euros. Il a été testé dermatologiquement et a obtenu des résultats positifs, avec une augmentation de la phase de croissance du cheveu et une diminution de la phase de chute de cheveux.

Le sérum cheveux anti-chute Peptides & extrait de pois de Aroma Zone est un produit efficace pour limiter la chute des cheveux et densifier et fortifier les cheveux dès la raci ne.

Il est proposé dans un flacon en verre de 50 mL au prix de 11,95 euros et est rechargeable avec une eco-recharge de 50 mL vendue à 8,95 euros. Ce sérum a été testé dermatologiquement et a obtenu des résultats positifs, avec une augmentation de la phase de croissance du cheveu et une diminution de la phase de chute de cheveux. Il convient à tous les types de cheveux et est sans rinçage





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