Serres-sur-Arget : L'école Lakanal ouvre une nouvelle classe

L'école Lakanal de Serres-sur-Arget accueillera une nouvelle classe dès la rentrée 2025, une récompense pour les efforts importants de rénovation réalisés par la commune ces dernières années.

L'annonce a été faite en début de semaine : l'école de Serres-sur-Arget est l'une des trois écoles de l' Ariège à obtenir l'ouverture d'une nouvelle classe. L'école Lakanal comptera donc, pour la première fois de son histoire, quatre classes dès la rentrée 2025. Pour le maire Alain Garnier et son conseil municipal, c'est une grande joie : leurs efforts pour l'école sont enfin récompensés.

Depuis 2017, des travaux importants ont été réalisés, souvent en régie, parfois directement par les élus eux-mêmes. La liste est longue : réhabilitation des trois classes, du dortoir et de la salle de l'ALAE (sols, plafonds, électricité, isolation et chauffage), aménagement extérieur spécifique pour les personnes à mobilité réduite et, enfin, la création tant attendue de la cantine au sein de l'établissement. Actuellement, l'aménagement du parking et du cheminement sécurisé vers l'école touche à sa fin. Tout cela a profondément transformé la vie de cette école... et de la commune. \'On nous accorde une ouverture, on la prend !' Depuis quelques années, de nouvelles familles se sont installées à Serres et dans les communes avoisinantes, et l'école est très recherchée. Elles apprécient, outre une école rénovée et bien équipée, une équipe pédagogique stable, un service périscolaire orchestré par une équipe ALAE dynamique et innovante, ainsi qu'une équipe municipale très à l'écoute des enjeux scolaires. Pour les enseignants, c'est un grand soulagement : fin des triples niveaux et de la classe maternelle à 29 enfants. Ils pourront travailler dans de meilleures conditions et planifier leur organisation sans craindre un afflux inattendu à chaque rentrée. \Passée cette joie, se posent désormais des questions d'aménagement : quelle salle attribuer à cette nouvelle classe sans trop perturber l'organisation actuelle ? Quels frais supplémentaires pour la commune (mobilier, TBI, etc.) et pour combien de temps ? Le maire de Serres, Alain Garnier, déclare : « On nous accorde une ouverture, on la prend ! » C'est donc un nouveau défi qui s'offre à la commune de Serres





