Portrait de Sergueï Lavrov, son ascension depuis le MGIMO jusqu'à l'ONU, et l'évolution du ministère des Affaires étrangères russe face aux conflits en Ukraine, en Géorgie et aux pressions internationales.

Sergueï Lavrov , âgé de soixante-seize ans, incarne depuis 2004 le visage immuable du ministère russe des Affaires étrangères. Son parcours, jalonné de missions à l'ONU, de négociations cruciales et d'une proximité indéfectible avec le président Vladimir Poutine, illustre la transformation d'un diplomate brillant en un fervent défenseur du programme de politique extérieure de Moscou.

Au fil des décennies, Lavrov a vu le ministère évoluer d'une institution puissante, à la hauteur d'une superpuissance, vers un organe souvent relégué à l'arrière‑plan des décisions stratégiques, surtout depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine. Son récit personnel se mêle ainsi à l'histoire récente du ministère, marqué par des revers financiers, des changements d'orientation et une dépendance croissante aux directives du Kremlin.

L'histoire contemporaine du ministère trouve un point d'ancrage le 21 février 2022, lorsqu'à l'après‑midi, dans le cabinet d'Alexeï Polichtchouk, chargé des relations avec l'Ukraine, le téléphone en circuit fermé sonna pour la première fois depuis plusieurs années. L'appel, destiné à la direction, portait sur la localisation des textes des accords d'amitié et de coopération avec l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud, deux régions séparatistes reconnues uniquement par la Russie, le Nicaragua, le Venezuela, Nauru et la Syrie.

Cette simple instruction rappela les épisodes précédents de la politique étrangère russe, notamment la guerre de 2008 en Géorgie, où le président Dmitri Medvedev, à peine dix jours après le cessez‑feu, déclara la reconnaissance officielle de l'indépendance de ces territoires. Ainsi, le ministère, habituellement en retrait, fut soudainement sollicité pour formaliser une décision prise au plus haut niveau du pouvoir exécutif. À la société d'envergure internationale, Lavrov a toujours su jouer le rôle que son supérieur attendait de lui.

Lors de la fameuse réunion du Conseil de sécurité russe, qui a officialisé la reconnaissance du Donbass comme partie intégrante de la Russie, le diplomate a rejeté l'idée même de négociations, suivant à la lettre la ligne du Kremlin. Cette posture, répétée à maintes reprises depuis le début du conflit, a renforcé son image de porte‑voix inconditionnel du président, même si, à ses débuts, il n'avait jamais envisagé une carrière diplomatique.

En 1967, alors qu'il préparait son entrée à l'Institut de génie physique de Moscou, sa mère, fonctionnaire du ministère du Commerce extérieur, le persuada d'intégrer le prestigieux Institut d'État des relations internationales (MGIMO). Son niveau d'anglais, acquis grâce à des cours particuliers dispensés par la veuve d'un diplomate britannique, fut un atout décisif. Au MGIMO, il se distingua par son goût pour la poésie et le théâtre, tout en se liant d'amitié avec des camarades comme Andreï Zoubov.

Après avoir étudié le cinghalais - une langue réservée aux étudiants les plus marginaux de la nomenklatura soviétique - il fut affecté, en 1976, à l'administration centrale du ministère des Affaires étrangères. Son premier poste à l'étranger le conduisit à New‑York en 1981, où il devint premier secrétaire de l'ambassade soviétique auprès de l'ONU, puis, en 1988, conseiller principal.

La perestroïka le ramena à Moscou, à une époque où travailler dans la capitale était ardu et où le ministère subissait une crise économique profonde. Dans les années 1990, les salaires des diplomates étaient si dérisoires que beaucoup durent cumuler des emplois privés ou abandonner la fonction publique pour le secteur des affaires. Seuls les idéalistes et les fonctionnaires incapables de s'adapter à la vie privée persévérèrent, maintenant ainsi la continuité institutionnelle malgré les turbulences.

Aujourd'hui, Lavrov continue de siéger à la tribune de l'Assemblée générale des Nations unies, comme il l'a fait le 24 septembre 2024 à New York, affichant une longévité et une résilience rares dans le paysage politique russe. Sa carrière témoigne non seulement de son ascension personnelle, mais aussi du parcours du ministère des Affaires étrangères, aujourd'hui souvent réduit à un simple conduit des décisions prises par le président et le Kremlin.

Entre loyauté indéfectible et rôle de porte‑parole, le diplomate a su transformer chaque crise - de la guerre en Géorgie aux sanctions économiques post‑Syrie - en une occasion de consolider son influence et d'affirmer la politique étrangère de la Russie sur la scène internationale





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