Le ministre Serge Papin confirme que l'inflation alimentaire a atteint 1,2% en octobre. Il détaille les mesures pour protéger les PME et garantir le coût de la matière première.

Le ministre des PME, du Commerce, de l'Artisanat, du Tourisme et du pouvoir d'achat, Serge Papin, a annoncé que l'inflation dans le secteur alimentaire est inévitable. Les chiffres confirment cette tendance avec une augmentation des prix ayant atteint 1,2 % en octobre. Cette réalité économique pèse sur toute la chaîne de production, touchant directement les consommateurs et les professionnels.

Facteurs géopolitiques et inflation de 1,2%

Serge Papin explique que plusieurs facteurs convergent pour expliquer cette hausse des prix. Premièrement, des contraintes pèsent sur la production agricole, affectant les rendements et donc la matière première. Deuxièmement, la crise géopolitique entraîne une augmentation des coûts des intrants. Cet impact se répercute notamment sur les emballages et la logistique. Les distributeurs ont déjà annoncé ces hausses, bien que face aux difficultés, ils demandent aux grands industriels de modérer leurs augmentations.

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La loi Egalim et le coût de la matière première

La loi Egalim sanctuarise le coût de la matière première agricole dans la construction du prix final. Cette mesure repose sur des indicateurs de coûts de production précis. Serge Papin souligne que cet aspect est essentiel pour protéger nos agriculteurs. En garantissant une partie du prix aux producteurs, l'État vise à maintenir la viabilité des exploitations agricoles face à la volatilité des marchés internationaux et aux coûts énergétiques.

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Contrôles DGCCRF et protection des PME

Serge Papin a confié à la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes la charge de mener des contrôles. Ces inspections, comme celles prévues pour 2025, viseront plus de 1 400 contrats. Une autre priorité majeure est la protection des petites et moyennes entreprises. Elles passeront en premier dans les négociations commerciales. Ces discussions sont prévues pour durer un maximum de deux mois. L'objectif est de sécuriser leur référencement dans les rayons des supermarchés et hypermarchés.

Contrats pluriannuels pour un impact durable

Le ministre estime qu'il faut être plus conciliant avec les acteurs les plus fragiles du secteur. À l'inverse, il faut être plus exigeant avec les parties les plus solides. À terme, il sera préférable de privilégier le temps long. Cette stratégie vise à s'orienter vers des contrats pluriannuels. De telles structures contractuelles sont dans l'intérêt des PME comme des agriculteurs, offrant plus de stabilité face aux incertitudes économiques.