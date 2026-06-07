Serena Williams revient en double, mais sans obsession de gagner

Serena Williams a fait son retour à la compétition en double sur le gazon londonien, probablement mardi ou mercredi, avec la Canadienne Victoria Mboko. L'Américaine de 44 ans a assuré ce dimanche au Queen's ne pas revenir avec l'obsession de gagner.

Serena Williams a fait son retour à la compétition en double sur le gazon londonien, probablement mardi ou mercredi, avec la Canadienne Victoria Mboko . L'Américaine de 44 ans a assuré ce dimanche au Queen's ne pas revenir avec l'obsession de gagner.

Elle s'est laissée désirer, mais a fini par arriver avec plus de trois heures de retard, devant une salle de presse comble. Après quatre ans d'absence, l'ancienne numéro 1 mondiale aux 23 titres en Grand Chelem n'a pas traîné devant les journalistes, à peine plus de cinq minutes, le temps de quelques questions sur sa reprise très attendue





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Serena Williams Victoria Mboko Double Tennis Retour À La Compétition

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