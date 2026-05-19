La championne du tennis Serena Williams a révélé qu'elle a complètement revu ses priorités depuis l'arrivée de sa nouvelle coucheuse, Livvi Donna. Elle a déclaré qu'elle ne s'absente presque jamais plus de 24 heures, ajoutant que ses enfants sont sa priorité szansa qu'elle souhaite qu'elles vivissent selon ses principes.="/spanSerena Williams a également évoqué ses défis personnels, tels qu'une période de dépression post-partum et des problèmes de caillots pulmonaires et d'embolie pulmonaire causés par une césarienne d'urgence. Malgré ces épreuves, elle a décidé de vivre avec plaisir et de se concentrer sur ce qu'elle fait de mieux : être la meilleure possible et être présente pour ses enfants.

Serena Williams modifie les priorités après l'arrivée de sa nouvelle coucheuse. Dès les entraînements et les compétitions, Serena Williams a commencé à modifier radicalement ses habitudes.

Après l'arrivée de sa nouvelle coucheuse, Livvi Donna, la star du tennis a déclaré qu'elle a complètement revu ses priorités. Elle a ajouté qu'elle ne s'absente jamais plus de 24 heures. Parfois, elle ne s'absente même pas d'une nuit. Elle est complètement dévouée au tennis depuis des années et a considéré une possible retraite après Wimbledon 2022.

Son histoire personnelle est aussi pleine de rebondissements, par exemple, elle a dû faire face à des problèmes post-partum desagradables suite à la naissance de sa fille Alexis Olympia. Cette épreuve l'a forcé à être plus présentement avec sa famille. Elle partage également qu'elle a traversé des moments de dépression après la naissance de sa fille, mais qu'elle a réussi à sortir de ces situations.

Elle reçoit et applique certaines leçons de ses parents, et se sent reconnaissante envers eux pour ses valeurs morales. Avec le deuxième arrivement de Livvi Donna, Serena Williams ne s'absenterait presque jamais plus d'une nuit et souhaitait également limiter les heures d'absence à environ 24 heures





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