L'ancienne numéro un mondiale participera en double au tournoi du Queen's, confirmant la rumeur qui courait depuis plusieurs semaines.

Serena Williams annonce son retour sur les courts de tennis, près de quatre ans après avoir pris sa retraite. L'ancienne numéro un mondiale participera en double au tournoi du Queen's , confirmant la rumeur qui courait depuis plusieurs semaines.

Serena Williams aura marqué son sport de son empreinte pendant près de trois décennies. Passée professionnelle à seulement 14 ans, la joueuse s'est construit un palmarès hors normes. De son premier sacre à l'US Open en 1999 à son dernier titre majeur à l'Open d'Australie 2017, Serena Williams affiche le palmarès le plus impressionnant du tennis féminin avec ses 33 tournois victorieux du Grand Chelem et ses 4 médailles d'or olympiques.

C'est avec sa première victoire dans un grand tournoi en 1999 Flushing Meadows, à l'âge de 18 ans, que Serena Williams fait son entrée dans la cour des grands du tennis mondial. Elle traverse une période dépressive de 2004 à 2006 après le meurtre de sa petite soeur Yetunde qui a eu lieu en 2003. Serena Williams revient en force en 2008 et tutoie à nouveau les sommets des classements mondiaux. Elle a alors 27 ans.

Après quelques complications médicales en 2011, elle revient à son niveau au quadruplé Wimbledon, JO, US Open et Masters en simple en 2012. En 2013, à 32 ans, elle devient la n°1 mondiale du tennis féminin la plus âgée de l'histoire. La joueuse de tennis n'a pas sa langue dans sa poche : en 2012 elle déclare n'avoir jamais aimé le sport, ni les entraînements.

En 2015, la numéro 1 mondiale revient en force aux Internationaux de France, qu'elle a remportés déjà en 2002 face à sa soeur Venus, puis en 2013. Une grande performance. En avril 2017, Serena Williams annonce être enceinte de son premier enfant et met fin à sa saison. Elle a alors 36 ans.

Elle s'incline face à la jeune Jeļena Ostapenko et renonce ensuite à participer et défendre son titre à l'Open d'Australie. Elle ne s'estime pas assez au point physiquement. Elle fait un retour fracassant à Wimbledon en 2018. Elle atteint la finale et ne perd qu'un seul set. 2021 est une année où Serena Williams, âgée de 40 ans, n'obtient aucun titre et n'accède à aucune finale.

En 2022, Serena Williams perd 200 places au classement puisqu'elle passe de la 41e à la 241e place mondiale en février, puisqu'elle n'a plus joué depuis Wimbledon 2021. En 2022 à Wimbledon, Serena Williams est éliminée au premier tour par la Française Harmony Tan. Elle est alors 1204e au classement mondial. Elle dispute le dernier match de sa carrière à l'US Open 2022, au troisième tour, qu'elle perd face à l'Australienne Ajla Tomljanović.

Elle annonce prendre sa retraite sportive à 41 ans. Le 1er août 2023, la jeune maman d'une petite Olympia (5 ans) annonce qu'elle attend une seconde petite fille lors d'une baby shower retransmise sur Youtube. C'est avec cette annonce que Serena Williams officialise son retour à la compétition.

L'annonce a été faite par la joueuse elle-même sur ses réseaux sociaux, a-t-elle écrit en légende d'une vidéo de quelques secondes où on la voit s'entraîner sur un court de tennis pendant que les notifications s'affolent sur son téléphone portable. Cette dernière revient sur le circuit près d'un an après avoir annoncé sa retraite sportive





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