Serbie : le chef de la police criminelle Marko Kricak arrêté pour abus de fonction

Le chef de la police criminelle serbe Marko Kricak arrêté pour abus de fonction, une semaine après les législatives remportées par le mouvement étudiant.

Le chef de la police criminelle serbe, Marko Kricak, a été arrêté dimanche à Belgrade pour abus de fonction, une semaine après les élections législatives anticipées remportées par une liste soutenue par le mouvement étudiant. Selon le parquet, cette arrestation s'inscrit dans le cadre d'une enquête sur un meurtre en milieu criminel.

Une arrestation liée à une enquête sur un meurtre

Le parquet a indiqué que Marko Kricak est soupçonné d'abus de fonction dans le cadre de cette enquête. Le procureur en chef du Haut parquet de Belgrade, Nenad Stefanovic, a déclaré lors d'une déclaration à la presse que cette arrestation n'a aucun lien avec le résultat des élections législatives.

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Dans la même opération, la police a également arrêté Bosko Sekulovic, chef du Service de lutte contre la criminalité au sein de la police criminelle. Les deux responsables sont soupçonnés d'avoir abusé de leurs fonctions et manqué à leurs obligations professionnelles.

Selon le parquet, ces abus auraient causé un préjudice et une atteinte grave aux droits de l'ancien chef de la police de Belgrade, Veselin Milic. Les faits concernent une enquête conduite par les deux hommes après le meurtre, en mai, d'un homme présenté comme membre de la pègre locale, dans un restaurant de Belgrade.

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Les accusations contre Veselin Milic

Veselin Milic avait été arrêté trois jours après ce meurtre. Il était soupçonné de non-dénonciation d'un crime et de son auteur, ainsi que d'aide apportée à l'auteur d'un crime.

Après avoir passé près de deux mois en détention, Veselin Milic a porté plainte contre Marko Kricak et Bosko Sekulovic. Il les accuse d'avoir fourni au parquet des preuves à son encontre de manière sélective, incomplète et mensongère, selon sa plainte citée en juillet par des médias.

Ces accusations relèvent désormais de l'enquête ouverte par le parquet. Les éléments rendus publics à ce stade ne permettent pas de savoir quelles suites judiciaires seront données à la plainte de Veselin Milic.

Un contexte politique tendu après les législatives

L'arrestation de ce haut responsable policier intervient une semaine après les élections législatives anticipées. Le scrutin a été remporté par une liste soutenue par le mouvement étudiant, face au camp de l'ex-président nationaliste Aleksandar Vucic, qui était au pouvoir depuis 2012.

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L'ascension de Marko Kricak, âgé de 42 ans, dans la hiérarchie policière avait été expliquée ces derniers mois par certains médias locaux par sa loyauté envers Aleksandar Vucic. Le mouvement étudiant l'avait par ailleurs accusé de brutalité lors des manifestations contre le pouvoir.

Jeudi, La Liste étudiante avait réclamé la démission de Marko Kricak. Son arrestation intervient donc alors que le débat public sur le rôle de la police pendant les manifestations reste vif, sans que le parquet ne lie ces procédures au scrutin.