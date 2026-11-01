La Serbie commémore la catastrophe de Novi Sad. Les étudiants vainqueurs exigent justice et enquêtes sur la corruption lors de cette cérémonie marquante.

Des milliers de personnes se sont réunies à Novi Sad le dimanche pour rendre hommage aux victimes de la catastrophe ferroviaire. Cet événement marque les deux ans de l'effondrement de l'auvent en béton de la gare récemment rénovée. Cette tragédie a déclenché un vaste mouvement antigouvernemental qui a conduit à la chute du parti de droite au pouvoir une semaine auparavant. Le rassemblement s'est tenu dans la deuxième ville de Serbie, lieu symbolique du début de la mobilisation populaire.

Souvenir des victimes de Novi Sad

L'accident avait fait seize morts, incluant deux sœurs âgées de six et dix ans. Le deuil national s'est accompagné de nombreuses interrogations sur les conditions de la rénovation. Ce chantier, chiffré à plusieurs millions d'euros, a suscité l'une des plus importantes manifestations serbes depuis la chute de Slobodan Milosevic en deux mille deux mille. Dijana Hrka, dont le fils Stefan, vingt-sept ans, a péri dans l'effondrement, a exprimé la difficulté de revenir sur les lieux du drame. Elle a souligné que le souvenir devenait de plus en plus douloureux avec le temps.

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Mouvement étudiant et justice

Cette année, l'anniversaire survient juste après les élections législatives anticipées. Le mouvement étudiant, qui en est sorti vainqueur, a organisé cette manifestation au point de départ des premières protestations. Dijana Hrka est devenue une icône de ces manifestations. Elle affirme que la quête de justice lui a redonné espoir. Le soutien massif de la population a joué un rôle crucial pour elle durant ces deux années. Elle a pleuré en évoquant ceux qui souhaitent sincèrement obtenir justice ensemble.

Contexte politique et élections

Les revendications pour une enquête transparente ont mobilisé des centaines de milliers de personnes. Ces mobilisations ont joué un rôle central dans la victoire électorale de dimanche. La liste soutenue par les étudiants a remporté cent quarante sièges sur deux cent cinquante à l'Assemblée nationale. Ce résultat leur permet de gouverner seul. Mme Hrka espère que ce bouleversement politique accélérera les investigations sur la tragédie. Elle croit fermement que la justice sera rendue, ajoutant que c'est la seule chose qui lui permet de tenir.

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Enquêtes et poursuites judiciaires

Après la défaite du parti nationaliste d'Aleksandar Vucic, les étudiants ont réclamé des avancées dans de nombreuses affaires. Ils ont demandé des investigations sur des affaires de corruption et de meurtres médiatisés. De nouvelles enquêtes sur les projets du gouvernement sortant ont également été exigées. Le mouvement a insisté sur la démission des dirigeants d'agences d'État, dont la police et les services de renseignement. Plusieurs enquêtes sur la tragédie de Novi Sad sont actuellement en cours. Aucun procès n'a cependant encore commencé à ce jour.

Responsabilités et poursuites pénales

L'ancien ministre de la Construction, Goran Vesic, avait démissionné peu après l'effondrement. Il a été inculpé en deux mille vingt-cinq avec douze autres personnes pour crime grave contre la sécurité publique. Il est également suspect dans une enquête distincte pour corruption concernant le financement du projet. Un autre ancien ministre, Tomislav Momirovic, figure également parmi les suspects. Le Parquet européen mène par ailleurs une enquête séparée. Celle-ci porte sur un possible détournement de fonds de l'Union européenne liés à la rénovation de la gare.

Dijana Hrka exprime l'espoir que la condamnation des responsables empêchera la répétition de tels drames. Elle souhaite que ce soit la dernière fois que des foules si importantes descendent dans la rue pour une tragédie. La cérémonie de Novi Sad marque donc un tournant dans la demande de responsabilité politique et judiciaire en Serbie.