Séraffine, vache ferrandaise, égérie du Salon de l'agriculture 2027

Séraffine, une vache ferrandaise du Puy-de-Dôme, est l'égérie du Salon international de l'agriculture 2027. Retour des bovins après la crise DNC.

Le Salon international de l'agriculture (SIA) de Paris a officialisé le choix de Séraffine comme égérie de l'édition 2027 lors d'une annonce faite ce lundi 19 mai 2025. Cette vache de race ferrandaise, originaire d'une exploitation du Puy-de-Dôme, marquera le retour en force des bovins à la 63e édition du rendez-vous agricole majeur. L'événement se déroulera du 27 février au 7 mars 2027 sur le site parisien de la Porte de Versailles.

Retour des bovins après l'édition sans vaches de 2026

Le choix de Séraffine symbolise une rupture nette avec l'édition précédente, tenue en 2026. Cette dernière s'est distinguée par un format inédit et controversé, n'abritant aucune vache sur son site en raison de la contamination par la dermatose nodulaire contagieuse (DNC). Les organisateurs du SIA 2027 ont explicitement décidé de mettre à l'honneur une race à petits effectifs pour réaffirmer l'ancrage traditionnel de leur manifestation.

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La race ferrandaise présente un intérêt historique et biologique particulier pour les promoteurs de l'événement. Les autorités du salon expliquent que cette variété a frôlé l'extinction totale dans les années 1970. La présenter en tant que mascotte principale permet de sensibiliser le public à la préservation de la biodiversité animale et au patrimoine génétique agricole français menacé.

Un profil unique et une exploitation familiale du Puy-de-Dôme

Séraffine possède des traits physiques distinctifs qui l'ont désignée pour incarner l'événement. Née en 2021, elle arbore une robe rouge poudrée, qualifiée d'officielle comme l'une des plus originales de sa race. Sa silhouette est prolongée par de longues cornes caractéristiques et des tâches marron autour des yeux formant ce que les éleveurs décrivent comme des lunettes naturelles.

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Ce regard expressif a séduit les organisateurs, mais c'est surtout la génétique de son origine qui a pesé dans la balance. L'animal est élevé par les frères Nicolas et Samuel Verdier, qui dirigent une exploitation familiale dans le département du Puy-de-Dôme. Leurs fermes couvrent environ 140 hectares et accueillent un troupeau mixte de cinquante vaches.

L'exploitation familiale gère à la fois des vaches ferrandaises et des limousines. Les éleveurs ont opté pour une autonomie complète basée sur l'herbe et la vente directe aux consommateurs. Cette approche leur permet de maîtriser l'ensemble de la chaîne, de l'élevage jusqu'au produit final, sans dépendre des circuits industriels classiques.

Résilience climatique et double production laitière et carnée

La vache ferrandaise se distingue par une capacité de mixité unique au sein du bétail français. Elle produit simultanément de la viande et du lait, deux ressources essentielles pour l'économie rurale. Le lait produit par ce troupeau sert à fabriquer des fromages AOP emblématiques tels que le Saint-Nectaire ou la Fourme d'Ambert, connus internationalement pour leur qualité.

Nicolas Verdier, l'un des éleveurs de Séraffine, a souligné la rusticité intrinsèque de la race face aux défis modernes. Il a déclaré que cette variété est résiliente face au changement climatique et produit efficacement avec très peu de ressources. Cette adaptabilité garantit que la race a un avenir durable dans un contexte agricole en mutation rapide.

Les bonnes origines laitières de l'animal rendent la ferrandaise idéale pour la production de veaux de lait élevés sous la mère. Cette spécificité biologique est un atout majeur pour la reproduction naturelle et la préservation de la viande de qualité supérieure sur le marché français.

Historique de la race et menaces actuelles sur les petits effectifs

La ferrandaise a connu des fluctuations démographiques drastiques au cours du siècle dernier. Au début du XXe siècle, elle dominait les pâturages du Puy-de-Dôme avec plus de 140 000 têtes. La mécanisation agricole intensive a ensuite fait plonger les effectifs à un minimum critique de 200 femelles, provoquant la peur d'une disparition définitive à la fin des années 1970.

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Aujourd'hui, la situation semble stabilisée mais reste fragile. Il subsiste environ 4 000 femelles et une soixantaine de taureaux répartis dans 750 élevages en Auvergne. Cette région reste le cœur historique de la race, où les éleveurs luttent pour maintenir ce patrimoine génétique unique.

La crise de la DNC a mis en lumière la vulnérabilité des races à petits effectifs. Plusieurs syndicats agricoles ont exigé que ces populations rares soient vaccinées en priorité. Cette demande visait à protéger le travail des éleveurs et à empêcher la contamination de races déjà menacées par la disparition commerciale des bovins de grande consommation.

Prochaines étapes et visibilité internationale à Paris

L'année 2027 marquera un tournant dans la communication du Salon international de l'agriculture. En choisissant une vache locale issue d'une exploitation familiale, les organisateurs visent à reconnecter le public urbain avec les réalités de la terre. Cette stratégie cherche à restaurer la confiance après les controverses de l'édition précédente.

Séraffine et ses frères éleveurs Nicolas et Samuel Verdier recevront une visibilité internationale sans précédent. Leur présence à Paris permettra de témoigner des pratiques agricoles respectueuses de l'environnement et de la biodiversité. Cette exposition servira de modèle pour les futurs programmes de préservation des races rustiques.

Le Salon de l'agriculture 2027 promet ainsi de redonner une place centrale aux bovins et aux races patrimoniales. Le retour de Séraffine sur la scène parisienne annonce une édition où la tradition agricole française célébrera sa diversité et sa résilience face aux défis économiques et climatiques contemporains.