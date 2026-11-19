La cérémonie des Septuors a récompensé neuf entreprises du Gers pour leur résilience et leur contribution au territoire lors de la 20e édition à Auch.

La cérémonie des trophées économiques des Septuors, organisée par le groupe La Dépêche, a récompensé neuf entreprises gers oises le mercredi 18 novembre à Auch. L'événement, qui célébrait les vingt ans de cette distinction économique, s'est tenu dans les nouveaux locaux de la Chambre de commerce et de l'industrie du Gers.

Cette édition marquaite un tournant symbolique pour le territoire gascon, en réunissant des structures variées autour d'une ambition commune de développement. Le choix du site, situé au cœur de la maison Epona et des locaux neufs de la Caserne Espagne, reflétait l'esprit de modernisation et de pérennité recherché par les organisateurs.

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Une célébration de la résilience économique

Le groupe La Dépêche du Midi, à travers son directeur général délégué Frédéric Touraille, a mis en lumière le parcours exemplaire des lauréats. Selon lui, ces entreprises constituent les pépites du territoire gersois, ayant su réussir malgré un contexte économique difficile. La cérémonie, présentée sous la forme d'un talk-show par l'agence Evelyne, a favorisé des échanges authentiques entre acteurs institutionnels et chefs d'entreprise.

Le président de la CCI du Gers, Rémi Branet, a souligné l'adaptabilité remarquable des entreprises locales face aux bouleversements sociétaux. Bien que le contexte soit extrêmement changeant et difficile à anticiper, les dirigeants gersois ont su identifier des opportunités au sein des difficultés. Cette capacité d'invention et de réactivité define l'identité économique actuelle du département.

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Leadership et cohésion d'équipe

Les discours ont également insisté sur les valeurs fondamentales telles que l'identité, le cadre de vie et l'esprit collectif. Philippe Thomazo, directeur général d'Ecocert, et Olivier Dabadie, président de Plaimont, ont défini les atouts du tissu économique local comme uniques et ancrés dans le savoir-faire régional. Ces témoignages ont mis en avant la force du collectif dans la réussite économique.

Fabien Pelous, ancien capitaine du XV de France, a partagé son expérience du leadership et de la motivation. Il a comparé l'entrepreneuriat au rugby, expliquant que le dirigeant doit prendre la relève lorsque l'équipe baisse la tête. Cette métaphore sportive a résonné auprès d'une assistance fidèle aux valeurs de combat et de solidarité.

Les lauréats récompensés pour leur expertise

Le trophée a été remis à Guillaume Pujos de Cerfrance pour Alex Denis et Lloyd Cohadier de Guyajeux, spécialisée dans les jeux de société à Auch depuis début 2025. Priscillia Morinet d'Enedis a remis le prix à Nicolas Collin de JNOV Tech, fabricant de solutions aéronautiques à Lias.

Rémi Branet a honoré Martine Barrieu d'AA Electronique, une SCOP de Lectoure spécialisée dans l'assemblage de cartes électroniques. Yannick Le Burlu du Crédit Agricole a récompensé Caroline Diviès du circuit Paul-Armagnac à Nogaro, site majeur du sport automobile accueillant plus de 200 000 visiteurs annuels.

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Enfin, Béatrice Lopez de PréviFrance a remis le trophée à Lilian Stigliani de NTD France à Mauvezin, experte en bâtiments d'élevage. Le groupe GACG a remis le prix à Thomas De Marchi et Lauryne Bresson des Arcades à Solomiac, pour leur cuisine locale et écoresponsable.