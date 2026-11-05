Sephora : -25% sur les parfums 50ml pour les fidèles

Sephora offre -25% aux fidèles sur les fragrances dès 50ml. Découvrez YSL, Cartier et Lancôme à prix réduits jusqu'au 5 novembre 2026.

Sephora met à disposition une offre promotionnelle exclusive d'une durée limitée pour ses clients fidèles. Cette réduction massive vise spécifiquement les fragrances dont le volume d'au moins 50 ml. Les membres du programme de fidélité de Sephora bénéficient ainsi d'un avantage financier significatif sur des produits de luxe.

Conditions de l'offre promotionnelle Sephora

L'enseigne de cosmétiques applique une remise immédiate de 25 % sur l'ensemble de la sélection de parfums signalée. Cette opération concerne exclusivement les formats commençant à 50 ml. L'offre est strictement personnelle et réservée aux détenteurs d'un compte fidèle. Les achats peuvent être réalisés en ligne via le site sephora.fr ou à travers l'application mobile Sephora France. Les conditions s'appliquent du 26 octobre 2026 au 5 novembre 2026 inclus. L'exclusion s'applique aux produits de la gamme Point Rouge.

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Choix de parfums et prix réduits YSL Cartier

LIBRE Vanille Couture d'Yves Saint Laurent est mis en avant avec une nouvelle tarification attractive. La composition olfactive associe lavande, fleur d'oranger et caviar de vanille noire. Le flacon doré de 50 ml est proposé à 99 euros. Le prix initial s'établissait à 132 euros avant cette baisse. Cette fragrance cible une clientèle recherchant des notes gourmandes et fraîches.

La Panthère de Cartier propose également une réduction substantielle pour ses acheteurs. Le flacon rechargeable de 50 ml passe à 104,25 euros. Le tarif précédent était de 139 euros. La fragrance se distingue par son mariage entre gardénia et musc velouté. Ce parfum floral incarne une sensualité caractéristique de la marque française.

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Le Patchouli de Réminescence complète cette sélection de parfums de haute qualité. Le format 50 ml est disponible à 69 euros. Le prix de référence avant promotion s'élevait à 92 euros. Les notes incluent du cèdre, du santal et un fond ambré. Cette eau de toilette offre une expérience olfactive boisée intense.

Autres marques et coffrets cadeaux

Born in Roma Donna de Valentino attire l'attention par son flacon rose Rockstud. La fragrance combine jasmin Sambac et vanille Bourbon. Le prix du format 50 ml descend à 93,75 euros. Le tarif initial était de 125 euros. L'offre ne s'applique pas aux coffrets cadeaux.

Lancôme propose son coffret La Vie Est Belle dans une édition limitée de Noël. Le projet artistique est signé Octave Marsal. Le contenu inclut un flacon rechargeable de 50 ml. Un format voyage de 10 ml est également présent. Le mini mascara Hypnôse de 2 ml termine le set. Le prix total est de 86,25 euros au lieu de 115 euros. Yves Saint Laurent propose LIBRE à 99 euros au lieu de 132 euros. Givenchy propose L'Interdit à 96,75 euros au lieu de 129 euros. L'offre ne s'applique pas aux coffrets ni aux brumes parfumées. Le contenu est proposé par un expert de l'équipe 20 Minutes Shopping.