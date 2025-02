Séparation du couple locataire: le bailleur ne peut pas résilier le bail

Un couple de locataires en instance de séparation souhaite rester dans le logement. Le propriétaire bailleur souhaite résilier le bail, mais peut-il le faire sans raison légitime ?

Il y a six mois, Irène, propriétaire d'un appartement à Orléans, a signé un bail avec un couple de locataires. Aujourd'hui, monsieur et madame se séparent. La logique voudrait qu'ils résilient le bail de leurs trois pièces et se mettent chacun en quête d'un studio ou d'un deux pièces. Mais non, ils se trouvent si bien dans l'appartement d'Irène qu'aucun des deux n'entend le quitter.

Le hic, c'est que madame ne gagne pas trois fois le loyer, le ratio généralement exigé par les propriétaires bailleurs pour être sûrs que le locataire ne rencontrera pas de difficulté de paiement. Quant à monsieur, «il est en délicatesse avec la justice», confie pudiquement Irène. Inquiète, elle souhaite résilier le bail du couple et chercher d'autres locataires. Mais en a-t-elle le droit ? «Non». Dans l'émission «Le Grand rendez-vous de l'immobilier» (Capital / Radio Immo), Anne Boucaut, agent immobilier au Plessis-Robinson, dans les Hauts-de-Seine, se montre catégorique : «Le bailleur ne peut pas résilier le bail de façon unilatérale, sauf dans trois cas. S'il veut reprendre le logement pour le vendre, l'habiter ou y loger un proche, ou pour un motif légitime et sérieux comme du tapage nocturne occasionné par le locataire ou des impayés de loyer». Aucune de ces trois exceptions ne correspondant à la situation d'Irène, elle n'a donc pas le droit de résilier le bail. \Il n’est pas question non plus qu’elle décide qui, de monsieur ou madame, restera dans les lieux. «Irène n’a pas le droit de dire qu’elle préfère que madame reste locataire, monsieur ayant des ennuis avec la justice, ce serait discriminatoire», explique Anne Boucaut. Selon l’agent immobilier, «c’est au couple de se mettre d’accord sur celui des deux qui restera dans le logement». A la suite de quoi un avenant au contrat de bail devra être conclu entre Irène et le membre du couple qui demeure locataire. Si c’est madame, qui ne gagne pas trois fois le loyer, «elle pourrait solliciter un garant personne physique» satisfaisant ce critère, imagine Anne Boucaut. Et si le couple de locataires ne parvient pas à se mettre d’accord sur qui reste dans les lieux ? «Ils demeureront co-solidaires du bail et devront s’acquitter tous deux du loyer», répond l’agent immobilier.





