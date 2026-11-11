Senny Mayulu, solution inespérée de Zidane face à l'Italie

Inquiet pour le choc contre l'Italie à Milan, Zinedine Zidane se tourne vers Senny Mayulu après les blessures de Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé pour renforcer l'attaque.

Senny Mayulu déjoue les pronostics en tant que première option pour Zinedine Zidane lors du match crucial face à l' Italie prévu à Milan. Le sélectionneur des Bleus doit composer avec les absences majeures de Kylian Mbappé et d'Ousmane Dembélé pour cette rencontre de la Ligue des Nations. Cette situation a conduit le coach à puiser dans le vivier des Espoirs pour trouver une solution au point de rupture.

L'urgence de la convocation et le contexte médical

Ce mercredi matin, Senny Mayulu vivait une journée tranquille avec les Espoirs avant que les nouvelles ne changent radicalement son emploi du temps. Le jeune attaquant du Paris Saint-Germain a appris l'absence de Kylian Mbappé de l'entraînement en raison de soins médicaux spécifiques. Une alerte musculaire empêche désormais le capitaine des Bleus de tenir sa place demain contre l'Italie, créant un vide critique dans le onze de départ.

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Ousmane Dembélé souffre également d'un problème similaire qui le tenaie à l'écart du groupe. Avec ces deux attaquants indisponibles, l'effectif disponible pour occuper le poste de numéro 9 devient extrêmement réduit. Zinedine Zidane ne dispose pas d'un grand nombre d'options classiques pour combler ces deux postes simultanément.

Analyse des options offensives disponibles pour Zizou

Sur le papier, Eli Junior Kroupi apparaît comme la solution la plus naturelle suite à sa convocation d'urgence pour remplacer Marcus Thuram. Cependant, le retour récent de Kroupi de blessure pousse Zinedine Zidane à le conserver comme une option pour entrer en jeu plutôt que pour débuter le match. Cette stratégie vise à préserver sa fraîcheur physique pour la suite de la compétition.

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Derrière, Désiré Doué a déjà pu évoluer en faux 9 avec Luis Enrique, mais cette polyvalence ne résout pas complètement le problème d'un numéro 9 axial. Bradley Barcola a été formé dans ce rôle par le passé mais a depuis migré vers le secteur latéral. Le profil de Senny Mayulu correspond précisément aux besoins tactiques immédiats de l'équipe de France.

Le jeune homme est en grande forme depuis que son entraîneur au Paris Saint-Germain l'a relancé dans les temps. Il a inscrit des buts décisifs contre l'Olympique Lyonnais, Le Havre et le Villarreal CF. Cette série de performances positives lui confère une confiance étincelante indispensable pour affronter une sélection nationale comme l'Italie.

Impact stratégique et perspectives pour le match contre l'Italie

Si Senny Mayulu peut aussi jouer au milieu, il possède un véritable profil de numéro 9 axial particulièrement utile. Zinedine Zidane a déjà fait preuve de confiance en lançant Esteban Lepaul contre la Belgique lors du deuxième match en septembre. Cette fois, c'est au tour de Senny Mayulu de prétendre à cet honneur avec des chances concrètes d'être sélectionné.

L'appel d'urgence de Zinedine Zidane montre une volonté de renouveler les solutions offensives face à la crise du but. Le jeune attaquant arrive dans une dynamique parfaite après ses récents exploits en club. Il représente une option de choc pour occuper la pointe de l'attaque française à Milan.