Sennheiser Momentum 5 Wireless: A Modernized Premium Audio Experience

Sennheiser, the legendary German audio brand, unveils the Momentum 5 Wireless, its most advanced nomadic headphone. This modern product focuses particularly on audio dimension. The design, although consensual, is quite controversial. The headphone features active noise cancellation, a high-grade Bluetooth chip with AptX Lossless support, competitive battery life, and a HiFi-quality transducer architecture. It is set to be released on June 30, 2026, at a price of 399.90 euros. Pre-orders will open on June 23.

Sennheiser n’est pas mort, bien au contraire. Préparant son émancipation de Sonova, le mythique constructeur allemand présente le Momentum 5 Wireless , son casque nomade le plus avancé.

Un produit moderne, se concentrant particulièrement sur la dimension audio. On aime ou on aime pas, mais le design est pourtant assez consensuel © Guillaume Fourcadier pour Clubic Le casque Bluetooth Sennheiser Momentum 5 Wireless se présente comme une version modernisée du Momentum 4 Wireless sorti il y a quatre ans, version qui fait également quelques emprunts au récent et très audiophile HDB 630.

Réduction de bruit active, puce Bluetooth haut de gamme avec support de l’AptX Lossless, autonomie de compétition, et architecture acoustique portée par des transducteurs de qualité HiFi, il a tout pour lui (sur le papier). Le Momentum 5 Wireless sortira le 30 juin 2026, au tarif de 399,90 euros. Les préventes seront ouvertes depuis le 23 juin. Nos attentes étaient évidemment élevées, le Momentum 5 Wireless impressionne sur de nombreux aspects, à commencer par le son.

Nos mesures illustrent assez bien notre ressenti : la création de Sennheiser est l’une des plus intelligemment réglées du marché. La marque refuse la surenchère façon, et s’appuie de fait sur une signature extrêmement équilibrée et d’une linéarité quasi optimale. Léger boost dans les basses, médiums d’un équilibre royal, et aigus naturels malgré quelques légères résonances. Les choses sont un peu plus mitigées en matière d’isolation phonique.

Oui, le casque se classe dans les bons élèves. L’atténuation est cohérente, et Sennheiser a progressé sur les haut-médiums par rapport à la génération précédente. Mais le fait est que Sony, Bose, et évidemment Apple, dépassent tous Sennheiser d’une bonne longueur. Faisant partie des rares constructeurs maitrisant à 100 % la fabrication de ses haut-parleurs, la marque a développé pour le Momentum 5 Wireless une nouvelle version de son transducteur de 42 mm avec membrane polymère.

Celui-ci est intégralement fabriqué dans son usine irlandaise de Tullamore, il partage les mêmes lignes de production que le transducteur du récent D'une manière générale, le casque est très équilibré, loin des exagérations de certains concurrents. Reste que tout n'est pas encore parfait dans le haut du spectre, ce qui est par exemple illustré par ces deux creux soudans, malheureusement impossibles à corriger. Mesure (compensation Harman OE2018) du Sennheiser Momentum 5 Wireless. En bleu, le réglage standard.

En vert, avec bass-boost N’y allons pas par quatre chemins, le casque délivre exactement ce que nous nous attendons à retrouver sur un casque nomade premium. D'une part la dimension technique atteint un niveau d'excellence, rivalisant sur ce terrain avec un Apple Airpods Max 2 ou un.

D'autre part, cette dimension technique s'accompagne d'une signature plus naturelle que celle de ses deux concurrents. L'appareil n'est pas neutre à l'oreille, mais apaisé, ni fatigant, ni voilé, ni scintillant. Quelques petites différences avec le précédent casque, comme la grille des microphone flanqué du nom Momentum 5 © Guillaume Fourcadier pour Clubic Les deux adversaires, par leur côté plus engageant et plus spectaculaire, plairont sans doute davantage à un bon pourcentage des utilisateurs.

Le WH-1000X, par exemple, est à la fois plus chargé dans les basses et plus exubérant dans les aigus, maniant brillance et scintillance. Le son est plus fatigant, mais également un peu plus ample, du genre « ça passe ou ça casse ». Le Momentum fait tout simplement l'inverse. L'accentuation dans les basses est selon nous suffisante, mais Sennheiser a prévu un léger bass-boost (dans l'application) si nécessaire, boost qui est plutôt bien dosé.

Parmi les adversaires premium, seul leCachés derrière une mousse de protection, les transducteurs de 42 mm bénéficient du savoir-faire octogénaire de la marque © Guillaume Fourcadier pour Clubic Sans se caler à tout prix sur un réglage Harman ou Diffuse Field parfait, Sennheiser développe donc un son sans aucune outrance, sans manque criant, et sans oscillation marquée. Les basses sont boostées juste ce qu'il faut, apportant du corps et de l'énergie sans dénaturer le reste du spectre.

Les médiums sont à la hauteur d'une création Apple par leur sens de l'équilibre, et les aigus, malgré quelques creux, sont là-encore portés par un naturel pas si habituel dans le genre nomade. À l'écoute, le son du Momentum 5 Wireless est d'une polyvalence idéale, le casque étant à l'aise sur tous les styles, sans être terne ni agressif. Les basses sont amples mais très réactives, plus nuancées que sur l'ancien.

Rien ne déborde, le son est dans la veine technique d'un Apple Airpods Max, qui reste plus démonstratif. Il manque toujours un brin d'ampleur et, nous l'avons dit plus haut, un brin de linéarité, pour être parfait. Nos mesures s'effectuent avec une tête dédiée MiniDSP Ear Pro, modèle semi-pro proche du système GRAS 45





Clubic / 🏆 10. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Sennheiser Momentum 5 Wireless Nomadic Headphone Premium Audio Experience Active Noise Cancellation High-Grade Bluetooth Chip Aptx Lossless Support Competitive Battery Life Hifi-Quality Transducer Architecture

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Un casque Bluetooth à moins de 30 euros, est-ce vraiment une bonne affaire ? Voici notre avisS'équiper en audio sans se ruiner est une quête courante, mais les appareils Bluetooth d'entrée de gamme cachent parfois des compromis drastiques. Nous avons voulu vérifier si ce modèle très abordable parvenait à offrir une expérience satisfaisante au quotidien, sans sacrifier l'essentiel d'un bon casque audio.

Read more »

Avec 'Chimère', Julie Wolkenstein s'attaque au polar : épisode du podcast Livre Inter 2026 : les auteurs ont la paroleAUDIO Livre Inter 2026 : les auteurs ont la parole, épisode : Avec 'Chimère', Julie Wolkenstein s'attaque au polar. Une série inédite proposée par France Inter. Écoutez Avec 'Chimère', Julie Wolkenstein s'attaque au polar, et découvrez nos podcasts en ligne.

Read more »

Ces écouteurs Bluetooth pas chers offrent une bonne isolation phonique selon nos testsProposé à moins de 100 euros, ces écouteurs true wireless surprennent par leur capacité à gommer les bruits ambiants. Une qualité rare à ce niveau de prix, même si quelques compromis en matière d'ergonomie restent de mise.

Read more »

CAC 40, Renault, L’Oréal, Danone, Exosens… les actions en Bourse au programme de MomentumLa sélection d’actions en Bourse de Momentum, lettre d’investissement de Capital basée sur l’analyse technique et financière, a accentué son avance sur le CAC 40, qui a profité des espoirs d’accord de paix avec l’Iran au Moyen-Orient.

Read more »